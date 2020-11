Associated Press publica resultados das eleições dos EUA em blockchain

A agência de notícias Associated Press (AP) tem publicado os resultados das eleições presidenciais norte-americanas, realizadas na última terça-feira (3), nas blockchains Ethereum e EOS.

Conforme observado na página do desenvolvedor que detalha como acessar a API da AP Eleições, os resultados estão sendo gravados de forma imutável na blockchain pelo software OraQle, da Everipedia.

Embora os resultados também estejam sendo publicados no site da AP, o uso da Everipedia baseada em blockchain fornece um registro inalterável e permanente dos resultados para cada estado conforme eles são anunciados.

A AP também divulgou o endereço do contrato inteligente Ethereum que permite que os leitores usem exploradores de bloco, como o Etherscan, para acompanhar os resultados em tempo real.

No entanto, uma versão mais acessível dos resultados, agrupando a apuração de todos os estados, está disponível por meio da conta EOS da AP no Bloks.io.

As eleições de 2020 nos EUA é uma das mais polêmicas das últimas décadas, com resultados se desmoronando nos principais estados da disputa. Quase 100 milhões de votos foram dados antecipadamente, por correio ou pessoalmente, devido à pandemia do coronavírus, para desgosto do presidente em exercício, Donald Trump.

Entusiastas e investidores de criptomoedas se mostram ansiosos para saber quem será o próximo presidente dos EUA e o efeito que isso terá nos mercados.

No entanto, pode levar dias ou mesmo semanas antes que um veredito final seja dado, com Trump já fazendo alegações de fraude e ameaçando fazer uma contestação à Suprema Corte, apesar de haver milhões de votos ainda para contar.