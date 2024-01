BlackRock reduz taxa de ETF de bitcoin em esforço para "esmagar a concorrência"

A BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, anunciou nesta quarta-feira, 10, que reduziu a taxa que será cobrada dos investidores do seu futuro ETF de bitcoin. A empresa e outras concorrentes travam uma "guerra de taxas" nesta semana, enquanto aguardam uma possível aprovação das suas solicitações junto à SEC.

Documentos atualizados e enviados para o regulador informaram que a gestora reduziu a sua taxa dos 0,3% anunciados anteriormente para 0,25%. Além disso, nos 12 primeiros meses de operação ou até que o fundo atinja US$ 5 bilhões em investimentos, a taxa será de 0,12%, contra os 0,2% inicialmente previstos pela gestora.

Para Eric Balchunas, analista de ETFs da Bloomberg, a decisão mostra um esforço da BlackRock de "esmagar os outros concorrentes antes mesmo deles ganharem espaço". Ele ainda classificou o movimento como "simplesmente brutal", já que tende a diminuir a capacidade das outras gestoras de competir com a líder do segmento.

Balchunas já havia afirmado anteriormente que a primeira taxa da BlackRock estava abaixo do esperado pelo mercado, o que obrigaria outras gestoras a realizarem cortes para manter algum nível de competitividade em relação à gestora.

Também nesta quarta-feira, 10, a Ark Invest anunciou uma redução da sua taxa prevista, que caiu de 0,25% para 0,21%. Além disso, a gestora já havia prometido zerar as taxas nos primeiros seis meses de operação do seu ETF de bitcoin ou até que ele chegue a US$ 5 bilhões em investimentos.

Já na terça-feira, 9, diversas gestoras anunciaram cortes nas suas taxas, refletindo um cenário classificado por Balchunas como de "guerra de taxas" em busca de diferenciais competitivos e atração de investidores. A Fidelity, por exemplo, reduziu sua taxa de 0,39% para 0,25%, também com um período de isenção.

A Bitwise, que já havia divulgado a menor taxa de longo prazo do mercado, realizou uma nova redução. Com isso, sua taxa caiu dos 0,24% anunciados na segunda-feira, 8, para 0,2%, a menor taxa entre as anunciadas até o momento. A Valkyrie, a WisdomTree e a Invesco/Galaxy também realizaram reduções.

A competição entre as gestoras mostra um esforço para ganhar espaço em um potencial mercado bilionário. O mercado aguarda ansiosamente a aprovação dos pedidos de ETFs de bitcoin pela SEC. As projeções indicam que a liberação deverá ocorrer ainda nesta quarta-feira, 10, com as gestoras preparadas para lançarem seus fundos já no dia seguinte.

