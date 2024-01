Preço do bitcoin reage à notícia falsa, mas ETF ainda pode ser aprovado pela SEC nos EUA

No final da tarde da última terça-feira, 9, uma notícia falsa publicada no perfil oficial da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) movimentou o mercado cripto. A suposta aprovação do aguardado ETF de bitcoin foi publicada por um invasor da conta, mas foi o suficiente para movimentar o mercado cripto ainda mais.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 45.140, com queda de 3,45% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Desde a suposta aprovação, a cotação da principal criptomoeda está em queda.

A notícia falsa propagada por um perfil oficial da SEC no X, antigo Twitter, gerou uma repercussão bastante negativa para a autarquia, que analisa os pedidos de ETF de bitcoin de gigantes do mercado financeiro como a BlackRock. No entanto, especialistas ainda esperam por uma aprovação nesta quarta-feira, 10.

"Mesmo após o incidente de ontem, o mercado segue na expectativa de uma aprovação hoje, data final para a decisão da SEC. O mais plausível é que a decisão seja divulgada após o fechamento do pregão norte-americano”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

“Ainda estamos na segunda semana do ano mas chegamos no provável dia mais aguardado de 2024 para os investidores cripto. A expectativa é que hoje sejam aprovados os primeiros ETFs à vista de bitcoin. Acredito que essa notícia faça o bitcoin explodir no curtíssimo prazo, podendo chegar a US$ 50 mil. Mas esse deve ser o único movimento de alta antes de uma queda mais expressiva”, comentou Fernando Pereira, analista da Bitget.

Ethereum sobe

Por outro lado o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 2.381, com alta de 4,7% nas últimas 24 horas. Gestoras como a BlackRock, a maior do mundo, também possuem solicitações com a SEC para um ETF de ether à vista.

“Um potencial motivo para esse movimento é que, conforme o mercado percebe que a narrativa por trás da aprovação dos ETFs de BTC se aproxima da sua conclusão, resta a narrativa da potencial aprovação de ETFs de ETH à vista, fazendo com que os investidores voltem os olhos para o ether", disse João Galhardo à EXAME.

"O que aconteceu ontem foi tragicômico. Pra mim é inconcebível o perfil oficial de uma autarquia tão importante quanto à SEC não ter um autenticador em dois fatores. Em contrapartida, há alguns aprendizados que podem ser extraídos do movimento, O primeiro é que uma parte dos investidores realmente queriam realizar seus lucros no momento da aprovação e vimos isso de forma clara”, acrescentou Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual.

“O segundo e, talvez o mais importante para os próximos meses, é que o ETH/BTC fez um possível pivô de alta, sinalizando que o ether e sua cesta de betas, como LDO, ARB e OP, podem ficar mais leves a partir de agora, principalmente com a aproximação da testnet para a atualização Dencun e, com um possível novo movimento especulativo em torno de um ETF de ether à vista”, concluiu Josa.

Além disso, o especialista aprofundou sobre o tema na edição desta quarta-feira, 10 do "Morning Call Crypto" da Mynt, programa realizado semanalmente para debater os temas mais quentes do mercado cripto.

Criptomoedas hoje

Depois de bitcoin e ether, as principais criptomoedas iniciam o dia no vermelho nesta quarta-feira, 10. Com exceção de Chainlink e Polygon, que sobem 1% e 2,2%, respectivamente, o cenário é de queda para as 20 maiores criptos em valor de mercado de acordo com dados do CoinMarketCap. Confira:

• Solana (SOL): - 8%

• Cardano (ADA): - 4%

• Avalanche (AVAX): - 5,6%

• Polkadot (DOT): - 4,1%

• Internet Computer (ICP): - 5,9%

