Bitcoin sobe 12% em agosto e supera principais investimentos do Brasil

Com um aumento de mais de 500 milhões de dólares em sua capitalização total, o mercado de criptoativos vivenciou uma alta de 31,6% no mês de agosto, com criptomoedas disparando até 411%. A performance do bitcoin não chegou a tanto, mas superou o desempenho dos principais índices e aplicações disponíveis no mercado financeiro brasileiro.

No mês de agosto, o bitcoin vivenciou um novo movimento de alta, encerrando o período cotado a aproximadamente 246.000 reais, 11,9% acima da cotação do ativo em reais no início do mês, demonstrando uma valorização significativa para o movimento de recuperação da criptomoeda, mas muito abaixo de ativos como Arweave e Solana, que tiveram altas vertiginosas de mais de 100%.

Já em relação aos principais índices negociados na bolsa de valores brasileira, índices como IBOV e IBrX-50, que tiveram performances negativas, de -3,06% e de -4,40% respectivamente, valores muito abaixo da performance do bitcoin durante o mês de agosto. Na renda fixa, o cenário não foi muito diferente, e mesmo com o aumento de 1% na taxa Selic, a rentabilidade real em investimentos como a poupança continuou negativa, com um desempenho de -0,17% no mês.

Muito comparado com o bitcoin, o ouro também teve uma performance negativa em agosto, com uma queda de 1,8% nos futuros negociados na B3 durante o período.

AGOSTO - Bitcoin (BRL): +11,87%

- CDI: +0,40%

- Poupança: +0,30%

- Dólar Comercial: -0,74%

- Ouro (BM&F): -1,80%

- Ações (Ibovespa): -2,48%

Por serem ativos e investimentos de mercados diferentes, não é possível estabelecer uma comparação direta entre o bitcoin e outros produtos do mercado financeiro tradicional, entretanto, a performance da criptomoeda mais uma vez chama a atenção, principalmente de investidores que enxergam a exposição aos criptoativos como uma alternativa para diversificação e maximização dos retornos de seus investimentos.

