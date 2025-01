"Baile de Cripto", vésperas de posse de Trump e mais: por que o bitcoin está subindo?

Nesta sexta-feira, 17, o bitcoin se encaminha para um encerramento de semana útil positivo após dias de “altos e baixos”. A maior criptomoeda do mundo ultrapassou os US$ 102 mil no dia em que ocorrerá o primeiro “Baile de Cripto”, organizado por David Sacks, czar de ativos digitais e IA do governo Trump. Além disso, esta sexta-feira marca o último dia útil antes da posse do novo presidente dos Estados Unidos, marcada para a próxima segunda-feira, 20.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 102.414, com alta de 3,6% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda acumula alta de 10,3%.

Por que o bitcoin está subindo?

“O bitcoin alcançou US$ 102 mil, impulsionado por uma combinação de fatores macroeconômicos e institucionais. A redução nas preocupações com a inflação americana, após dados abaixo do esperado, somada à iminente posse de Donald Trump - que já sinalizou medidas pró-cripto - estabelece um cenário positivo para o mercado”, explicou João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

“A adoção institucional ganha força com propostas como a reserva estratégica de bitcoin em Oklahoma, que pode abrir precedente para outros estados americanos. Este movimento reflete uma mudança de paradigma onde o bitcoin pode passar a ser visto como reserva de valor estratégica por instituições governamentais, evidenciando maturação do mercado e potencial para novas máximas históricas”, acrescentou.

Além do bitcoin, outras criptomoedas também se beneficiam da proximidade da posse de Donald Trump nos EUA. Na última quinta-feira, 16, XRP e SOL dispararam com informações do The New York Post de que o próximo presidente estaria considerando a ideia de incluí-las em uma reserva estratégica do governo.

A Litecoin também disparou com a possibilidade de aprovação de um ETF de Litecoin à vista nos EUA, o primeiro de “altcoins”, ou criptomoedas que não são o bitcoin e ether.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza “ganância” em 75 pontos nesta sexta-feira, 17.

