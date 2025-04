XRP vai disparar 500% até 2028 e superar a Ethereum, projeta Standard Chartered

O Standard Chartered divulgou um relatório na última terça-feira, 8, em que afirma que o XRP tem potencial para disparar mais de 500% até o ano de 2028. O banco britânico também acredita que a criptomoeda vai superar a Ethereum e se firmar como a segunda maior criptomoeda do mercado.

No relatório, analistas do banco afirmam que o projeto deve ser beneficiado por uma demanda crescente por iniciativas de tokenização de ativos e de uso da tecnologia blockchain na área de pagamentos. Atualmente, a criptomoeda está entre as principais nesses setores.

Por isso, o Standard Chartered acredita que o XRP tem potencial para saltar de um preço atual na casa dos US$ 2 para uma nova máxima histórica em US$ 12,5. Esse movimento de forte alta pode começar ainda neste ano, com o banco prevendo um salto de 200%.

"Até o final de 2028, nós vemos a capitalização de mercado do XRP superando a da Ethereum. Isso vai tornar o XRP o segundo maior ativo digital do mercado, excluindo as stablecoins", explicou o relatório do Standard Chartered. O material é o primeiro do banco sobre o ativo.

Tokenização e pagamentos

O Standard Chartered pontuou ainda que o crescimento esperado para a criptomoeda envolve uma combinação de adoção institucional, novos casos de uso e um cenário regulatório mais favorável. Recentemente, a SEC desistiu de um processo que envolvia o ativo.

Para o banco, a função principal do XRP envolve a realização de pagamentos transfronteiriços e envolvendo moedas fiduciárias diferentes, o que o aproxima das stablecoins. As stablecoins tiveram uma alta de 50% no volume transacionado e devem crescer 10 vezes mais nos próximos quatro anos.

Nesse sentido, o Standard Chartered acredita que um movimento semelhante ocorrerá com o XRP. Além disso, o ativo tem se posicionado para abrigar soluções de tokenização de ativos, desde fundos de investimento em títulos do Tesouro dos EUA até uma stablecoin pareada ao dólar, a RLUSD.

"O blockchain do XRP, a XRP Ledger, é uma rede de pagamento e pode se torar uma rede de tokenização", explicou o banco. Se esse cenário se concretizar, a tendência é que a criptomoeda dispare ao longo dos próximos anos, em linha com o projetado pelo Standard Chartered.

