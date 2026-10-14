Bitcoin cai após inflação dos EUA vir acima do esperado

O bitcoin opera em queda nesta quarta-feira, 14, após o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos de setembro vir acima da mediana das projeções dos economistas.

No mês passado, o CPI cresceu 0,6%, em linha com as expectativas, porém o núcleo da inflação (que exclui preços mais voláteis, como alimentos e energia) avançou 0,3%, acima dos 0,2% esperados. Na base anual, a inflação dos EUA aumentou em 3,7%, índice muito maior do que a meta do Federal Reserve (Fed), que é de 2% ao ano.

Depois da divulgação, a plataforma de mercados preditivos, Polymarket, registrou um aumento considerável nas expectativas de que o Fed irá elevar os juros dos EUA no final deste mês. As apostas em um aumento de 0,25 ponto percentual, que estavam em 16% no começo do mês, chegaram a 47% agora.

Juros mais altos na maior economia do mundo teriam um impacto negativo no desempenho de ativos de risco, tais quais as criptomoedas. Afinal, um aperto monetário nos EUA significa menos liquidez global e maior atratividade da renda fixa nos títulos mais seguros do planeta.

Às 10h52 (horário de Brasília) o bitcoin caía 0,6% em um período de 24 horas, cotado a US$ 82.701.

Strive faz compra recorde de bitcoin

Usando análise técnica, Pedro Fontes, analista de Research do Mercado Bitcoin, afirma que os US$ 82 mil e US$ 80 mil são regiões importantes de suporte para o bitcoin.

Gráfico do bitcoin em 14 de outubro de 2026

Por outro lado, Fontes destaca que os movimentos da empresa de capital aberto, Strive, para comprar bitcoin estão se tornando uma fonte de demanda cada vez mais interessante para a criptomoeda.

“A Strive comprou mais 3.311 BTC, por aproximadamente US$ 280 milhões, entre os dias 5 e 9 de outubro, a um preço médio próximo de US$ 84,5 mil por moeda. Foi a maior compra individual da companhia desde janeiro e elevou sua posição total para 32.773 BTC, atualmente avaliados em cerca de US$ 2,7 bilhões”, lembra o analista.

Fontes diz que o movimento é relevante porque ocorreu mesmo depois da forte recuperação recente do bitcoin. "Ou seja, a empresa continua acumulando mesmo com o ativo negociando em patamares muito acima das mínimas do ano."

ETFs e indicadores

Ontem, foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 175,7 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA.

O maior alvo do fluxo comprador foi o FBTC, da gestora Fidelity, com US$ 103,1 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi positivo em US$ 24,8 milhões, interrompendo uma sequência de dez pregões de saída de capital.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas caiu dos 55 para os 54 pontos. Com isso, o sentimento do mercado se mantém na zona considerada "neutra".

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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