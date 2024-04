Bitcoin encerra semana pós-halving com pouca variação de preço enquanto cripto dispara 26%

Nesta sexta-feira, 26, o bitcoin esta próximo de encerrar a semana útil com pouca variação de preço desde o halving. O evento que cortou a emissão da criptomoeda pela metade na última sexta-feira, 19, havia alimentado expectativas de que o preço do bitcoin subiria ou despencaria. No entanto, não foi nada disso que aconteceu e o “mercado já deu as caras”, segundo especialistas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 64.400, com alta de 1,8% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, que foram os dias que seguiram o evento do halving, o bitcoin acumula queda modesta de cerca de 0,8%. Além disso, atualmente o bitcoin está quase 13% abaixo de sua máxima histórica de março, na faixa dos US$ 73 mil.

Apesar da pouca variação de preço após o halving, especialistas ainda têm expectativas para os desdobramentos do evento ao longo deste ano não apenas em preço, mas em avanços para a tese do bitcoin e da tecnologia blockchain como um todo.

Criptomoedas hoje

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, também é negociado “de lado” e é cotado a US$ 3.147, com alta de 0,8% nas últimas 24 horas. Nos últimos sete dias, ao contrário do bitcoin, a segunda maior criptomoeda do mundo em valor de mercado subiu mais de 1,4%.

Enquanto muitas das 20 maiores criptomoedas por valor de mercado é negociada com pouca variação diária, no cenário semanal uma cripto se destacou por uma alta de até 26%.

Criptomoeda dispara 26%

Na contramão do bitcoin, a NEAR Protocol disparou nos últimos sete dias. A criptomoeda acumula alta de 26,6% no período e também sobe mais de 4% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Por outro lado, a Toncoin se destaca no sentido contrário. A criptomoeda do projeto ligado ao Telegram despencou mais de 15% nos últimos sete dias.

