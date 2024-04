De US$ 0,00065 para US$ 2 milhões: menor unidade do bitcoin é vendida em leilão

Um satoshi, a menor unidade possível de um bitcoin, foi vendido em um leilão nesta semana por cerca de US$ 2,13 milhões (mais de R$ 10 milhões, na cotação atual), um valor consideravelmente maior que a cotação normal desse tipo de ativo. O valor recorde, porém, está ligado ao momento do surgimento desse satoshi.

Os satoshis são a menor unidade possível criada pela divisão do bitcoin. Atualmente, 1 satoshi "comum" está cotado em US$ 0,00065, com mais de 100 milhões em circulação. Entretanto, o satoshi vendido no leilão foi considerado especial por ter sido criado exatamente no primeiro bloco após o último halving da criptomoeda, no dia 19 de abril.

Por causa disso, o satoshi foi apelidado de "sat épico". A raridade do ativo acabou atraindo investidores que se reuniram em um leilão organizado pela corretora de criptomoedas CoinEx na última quinta-feira, 25. O satoshi foi minerado pela rede de mineração Bitcoin viaBTC, que é uma parceira da exchange.

O ativo acabou sendo vendido por 33,3 bitcoins após 34 lances entre os interessados. Na visão da CoinEx, o leilão foi além de uma mera disputa pela compra e "marcou o reconhecimento da comunidade, a atenção da mídia [em torno do halving] e a adoção generalizado do bitcoin".

Como ocorreram apenas quatro halvings até o momento, existem apenas quatro satoshis "épicos" disponíveis no mercado. Os quatro receberam uma sequência específica de números como um registro para distingui-los dos demais por meio do sistema do protocolo Ordinals, que permite criar tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês).

"Dado que os satoshis recebem identificadores exclusivos, eles inerentemente possuem maior valor colecionável. À medida que eventos periódicos ocorrem dentro da rede Bitcoin, alguns com mais frequência do que outros, a escassez [do ativo] é naturalmente promovida", comentou a CoinEx.

Responsável por minerar o satoshi raro, a viaBTC recebeu a nova recompensa padrão por bloco minerado, de 3,125 unidades de bitcoin, além de um total de 37,6 bitcoins no total de taxas pagas pelos usuários para acelerar a análise de suas transações, muitos com o interesse de registrá-las no primeiro bloco pós-halving. Com isso, ela obteve mais de US$ 2 milhões em taxas.

Espera-se que o próximo evento de halving do bitcoin ocorra em algum momento de 2028, quando a rede chegará no bloco 1.050.000. O evento resultará em uma redução pela metade das recompensas de mineração, que cairão para 1,5625 bitcoin por bloco minerado.