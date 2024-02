Bitcoin dispara e “ambiente é favorável para movimentos de alta”, diz especialista

Nesta quinta-feira, 8, o bitcoin voltou a subir acima de US$ 44 mil. Movimentando cerca de US$ 57 bilhões nas últimas 24 horas, o setor tem suas principais criptomoedas negociadas “no verde”. Para um especialista do BTG Pactual, o cenário pode favorecer movimentos de alta como este.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 44.772, com alta de quase 4% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Desde o início do ano, a principal criptomoeda passou por momentos de volatilidade com a aprovação dos primeiros ETFs à vista nos EUA, mas agora acumula alta de 5,85% no período.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

"Observando o price action da criptomoeda, nota-se uma mudança relevante: após flutuar entre US$ 41.730 e US$ 43.230 nas últimas duas semanas, a recente valorização reposicionou o bitcoin para a faixa entre US$ 44.260 e US$ 45.440. Pelo prisma da análise técnica, isso representa uma ‘mudança de faixa’ para cima, estabelecendo assim a região dos US$ 44 mil como um forte suporte gráfico para o preço do bitcoin”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

“Uma possível explicação para o movimento positivo nos preços pode ser a redução do volume de vendas oriundo do ETF GBTC, da Grayscale. Nas últimas semanas, o volume de saída caiu significativamente, de uma média em torno de US$ 400 milhões para uma média de US$ 100 milhões diários. Esta diminuição na pressão de venda no mercado acaba criando um ambiente favorável para movimentos de alta", acrescentou o especialista à EXAME.

Criptomoedas hoje

Além do bitcoin, o ether é cotado a US$ 2.419, com alta de aproximadamente 2% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Entre as maiores criptomoedas do mundo em valor de mercado a Cardano surpreende ao subir mais de 10% nas últimas 24 horas.

A Solana, que chama a atenção por seus recordes de transação e airdrops recentes, sobe 6,5% no período. Já a Chainlink, que apresentou altas surpreendentes na última semana, ainda é negociada no verde, mas com alta de apenas 1,12% nas últimas 24 horas.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok