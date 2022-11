Binance anuncia que desistiu de compra da corretora rival FTX após análise

A Binance, maior exchange do mundo, anunciou nesta quarta-feira, 9, que desistiu da proposta de compra da sua rival, a FTX, após realizar análises sobre os dados financeiros da empresa. A decisão reforçou o forte pessimismo e aversão a riscos entre os investidores, derrubando os criptoativos.

A mudança ocorreu pouco mais de 24 horas depois do CEO da Binance, Changpeng Zhao, ter feito um post no Twitter em que surpreendeu o mercado com a proposta de compra, que teria sido aceita pela corretora de Sam Bankman-Fried.

Agora, a exchange informou que retirou a proposta "como resultado da devida diligência corporativa, bem como as últimas notícias sobre fundos de clientes mal administrados e supostas investigações de agências dos EUA".

Também em um post no Twitter, a Binance afirmou que esperava "poder oferecer suporte aos clientes da FTX para fornecer liquidez, mas os problemas estão além do nosso controle ou capacidade de ajudar".

"Toda vez que um grande player de um setor falha, os consumidores de varejo sofrerão", observou a companhia, destacando que o ecossistema de criptomoedas está "se tornando mais resiliente" nos últimos anos. A expectativa da Binance é que "com o tempo, os valores discrepantes que abusam dos fundos dos usuários serão eliminados pelo mercado livre".

"À medida que as estruturas regulatórias são desenvolvidas e a indústria continua a evoluir para uma maior descentralização, o ecossistema se fortalecerá", defendeu a exchange.

A hipótese de desistência da compra da FTX começou a circular no mercado ainda nesta quarta-feira, após o início do processo de revisão de dados da exchange por parte de uma equipe da Binance. Bankman-Fried teria pedido ajuda financeira a outras duas corretoras, a Coinbase e OKx, mas não teve sucesso.

O anúncio piorou o sentimento dos investidores e levou a novas quedas nas cotações dos principais criptoativos do mercado. Por volta das 18h50, o bitcoin recuava 13,5%, abaixo dos US$ 16 mil e na menor cotação do ano, enquanto o ether perdia 15,2%. O BNB, token nativo da Binance, caía 17%, enquanto o FTT, da FTX, recuava 59,5% nas últimas 24 horas.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok