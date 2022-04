Bilionário do Shark Tank explica 2 razões para ânimo com a Ethereum 2.0

O bilionário e investidor da edição norte-americana do programa Shark Tank, Mark Cuban, dividiu suas duas razões para estar otimista com a atualização da rede Ethereum, chamada de Ethereum 2.0. Na maior mudança desde sua criação, a rede vai mudar do mecanismo de consenso prova de trabalho para o de prova de participação, em um esforço para tornar a mineração mais sustentável.

Em entrevista à Fortune, Cuban declarou: “estou muito animado”. A primeira razão para seu entusiasmo é a mudança para a prova de participação, no qual usuários com maior quantidade de ether em staking, ou seja, “bloquear” 32 ether (ou múltiplos) para se tornar um validador de transações. Como resultado, o consumo de energia vai ser cortado em 99%.

Em segundo lugar, o dono do time de basquete Dallas Mavericks está animado com a emissão reduzida da criptomoeda e como isso a fará “possivelmente deflacionária”. Após a fusão, a emissão de ether será reduzida em aproximadamente 90%, segundo a empresa de análises IntoTheBlock.

A atualização, chamada de fusão, é fruto da junção entre o Beacon Chain e a Mainnet - canal principal usado atualmente com mecanismo de prova de trabalho. O Beacon Chain funcionava até agora como uma sidechain, uma rede paralela à Ethereum, com mecanismo de prova de participação.

“Imagine que a Ethereum é uma nave espacial que ainda não está pronta para uma viagem interestelar. Com o Beacon Chain a comunidade construiu um novo motor e uma nova lataria. Quando chegar o momento, a nave atual vai se acoplar com esse novo sistema, se tornando uma só nave, pronta para rodar vários anos-luz pelo universo”, explica o site da fundação de forma divertida.

"A Mainnet vai trazer a possibilidade de rodar os contratos inteligentes no modelo de prova de participação, além do histórico completo o atual da Ethereum, tornando a transição tranquila para todos os usuários", completam.

