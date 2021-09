Banco JPMorgan afirma que investidores estão preferindo ether ao bitcoin

Grandes investidores estão demonstrando mais otimismo com o ether do que com o bitcoin, de acordo com uma análise da atividade de compra dos contratos futuros da CME realizada pelo banco JPMorgan.

A análise demonstra que a média móvel da diferença entre os preços à vista e de futuros de bitcoin enfraqueceu e mudou de positiva para negativa em setembro.

Em comparação, a diferença entre os preços à vista e de futuros de ether continuaram positivos, com um aumento em setembro.

“Isso pontua uma demanda muito mais saudável por ether do que por bitcoin vinda de investidores institucionais”, escreveu o JPMorgan.

O preço do bitcoin caiu mais de 10% no último mês, enquanto o preço do ether sofreu uma queda de 5% no mesmo período.

Seja um dos primeiros a testar a Mynt e tenha acesso direto ao mercado cripto, de forma simples e segura, com o BTG Pactual!

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube