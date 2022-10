Banco Central da Índia vai lançar piloto de moeda digital própria em novembro

O Banco Central da Índia anunciou nesta segunda-feira, 31, que vai lançar um piloto da Rúpia Digital na próxima terça-feira, 1º. A princípio, seu uso ficará restrito a algumas localidades do país, e servirá apenas para negociações entre instituições e investidores selecionados para os testes.

Em um comunicado, a autarquia informou que o projeto piloto servirá para estudar um possível uso específico da moeda digital: a liquidação de transações no mercado secundário de títulos do governo. A expectativa da instituição é que a Rúpia Digital torne o mercado interbancário mais eficiente.

"A liquidação com a moeda digital reduziria os custos de transação ao eliminar a necessidade de infraestrutura de garantia de liquidação ou de garantias para mitigar o risco de liquidação. Outras transações de atacado e pagamentos transfronteiriços serão o foco de futuros pilotos, com base nos aprendizados desse projeto", explicou o BC da Índia.

Os testes ocorrerão com nove bancos no país: State Bank of India, Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Yes Bank, IDFC First Bank e HSBC.

Já em relação ao varejo, a expectativa da Índia é que uma aplicação da Rúpia Digital para negociações no comércio seja lançada em cerca de um mês, também em locais selecionados e para grupos restritos de usuários, que incluirão clientes e comerciantes. A autarquia informou que divulgará mais detalhes sobre o próximo projeto piloto no futuro.

Com a medida, a Índia se une aos países mais avançados no desenvolvimento das chamadas moedas digitais de bancos centrais (CBDCs, na sigla em inglês). Esses projetos envolvem o uso da tecnologia blockchain com integração às moedas fiduciárias nacionais, permitindo a digitalização das mesmas.

O Brasil também está desenvolvendo uma CBDC, o Real Digital, mas em um estágio mais inicial que a Índia. As últimas informações sobre o projeto envolvem a previsão de lançamento de um piloto da moeda em 2023, que serão analisados pelo menos até a primeira metade de 2024.

A etapa atual do projeto é o chamado Lift Challenge é um laboratório que explora casos de uso e tecnologias que permitirão a criação do Real Digital, testando propostas de uso para a CBDC. A expectativa é que o laboratório termine até o início de 2023.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok