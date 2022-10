Gasto com juros do setor público soma R$ 71 bi em setembro, mostra BC

O setor público consolidado teve um resultado negativo de R$ 71 364 bilhões com juros em setembro, após esta rubrica ter encerrado agosto com um gasto de R$ 35,628 bilhões, informou nesta segunda-feira, 31, o Banco Central. Em setembro de 2021, a despesa foi de R$ 54,952 bilhões.

Conforme o BC, o Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) teve no nono mês de 2022 despesas na conta de juros de R$ 63,759 bilhões. Os governos regionais registraram gastos de R$ 7,156 bilhões e as empresas estatais, despesas de R$ 449 milhões.

No ano até setembro, o gasto com juros somou US$ 435,569 bilhões o que representa 6,09% do PIB.

Em 12 meses até setembro, as despesas com juros atingiram R$ 591 996 bilhões (6,29% do PIB).

