B3 e Empiricus criam curso gratuito para investir em criptoativos

A B3, em parceria com o Grupo Empiricus, anunciou nesta quinta-feira, 14, o lançamento de um curso online e gratuito para capacitar investidores que desejam obter conhecimento e exposição ao mercado de criptoativos.

Com duração de 10 horas, as aulas do curso são gravadas e os alunos poderão acessá-las a qualquer momento. O objetivo da parceria é ensinar até 100 mil investidores sobre a nova classe de ativos, que vem se destacando e chamando a atenção de gigantes do mercado financeiro como BlackRock e Fidelity.

“É um desejo antigo nosso de fazer um curso de alta relevância, gratuito e aberto para o público. Entendo que essa parceria com a B3 destravou a oportunidade perfeita, que é fazer alinhado a um player relevante do mercado financeiro e conseguir levar um conteúdo de alta qualidade a um número expressivo de pessoas. Além disso, o mercado de criptoativos está se desenvolvendo cada vez mais no Brasil, então queremos trazer não só mais brasileiros para conhecer esta classe de ativo como também dar respaldo ainda maior para os investidores sofisticados”, explica Vinícius Bazan, head de criptoativos da Empiricus Research e responsável pelo conteúdo programático do curso.

Além das videoaulas, os alunos que se inscreverem para o curso terão acesso a artigos, vídeos, entrevistas, podcasts, infográficos e e-books. Na plataforma, também haverá uma comunidade para discussão e troca de informações entre os participante.

Segundo a Empiricus em um comunicado, o curso oferece conteúdo para investidores desde iniciantes aos que já possuem conhecimento sobre o assunto. Ao final do curso, o investidor recebe um certificado de participação e capacitação.

