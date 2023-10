‘Não seja um perdedor, compre bitcoin’, diz autor de 'Pai Rico, Pai Pobre'

Autor do livro número 1 de finanças pessoais, Robert Kiyosaki foi às redes sociais na última semana explica sua visão sobre a hiperinflação aos seus mais de 2,4 milhões de seguidores. De acordo com ele, uma forma de se proteger deste problema é investindo em bitcoin, ouro e prata.

Kiyosaki destacou a perda do poder de compra causada pela inflação. Nos Estados Unidos, país em que reside, a inflação atingiu o maior nível em 40 anos no último ano. Desde então, o Federal Reserve, banco central dos EUA, vem realizando medidas para conter o problema, mas Kiyosaki é um grande crítico das escolhas do governo atual e chegou até mesmo a prever o “fim do dólar”.

Many people think HYPERINFLATION means prices are going UP. It means the exact opposite. Hyperinflation means the purchasing power of your money is going going. Don’t be a loser. Buy gold, silver, & Bitcoin and be a winner not a loser.

