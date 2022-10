Autor de 'Pai Rico, Pai Pobre' diz que 'é preciso se expor ao bitcoin' à medida que dólar dispara

Robert Kiyosaki, empresário e autor do best-seller "Pai Rico, Pai Pobre", disse que o bitcoin, a prata e o ouro apresentam uma “oportunidade de compra” em meio ao fortalecimento do dólar e aos contínuos aumentos das taxas de juros dos EUA.

Em uma postagem publicada no Twitter de 2 de outubro para seus 2,1 milhões de seguidores, o autor observou que os preços das três commodities - às vezes chamados de ativos de "porto seguro" - continuariam caindo à medida que o dólar se fortalecesse, para se valorizarem novamente uma vez que "o Fed faça um pivô” e reduz as taxas de juros.

BUYING OPPORTUNITY: if FED continues raising interest rates US $ will get stronger causing gold, silver & Bitcoin prices to go lower. BUY more. When FED pivots and drops interest rates as England just did you will smile while others cry. Take care — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) October 2, 2022

"Oportunidade de compra: se o Fed continuar aumentando as taxas de juros, o dólar norte-americano ficará mais forte, fazendo com que os preços do ouro, prata e bitcoin caiam. Compre mais. Quando o Fed pivotear e baixar as taxas de juros, como a Inglaterra acabou de fazer, você sorrirá enquanto outros choram. Cuidem-se", publicou o autor do livro número 1 de finanças pessoais.

Em uma postagem no dia anterior, Kiyosaki previu que esse “pivô” poderia acontecer em janeiro de 2023, o que levaria o dólar a “quebrar” da mesma forma que a libra britânica recentemente.

“O dólar seguirá a libra esterlina? Eu acredito que sim. Acredito que o dólar cairá em janeiro de 2023 após o Fed pivotear”, disse Kiyosaki, acrescentando que “não será uma vítima do Fed”.

Desde maio de 2020, Kiyosaki tem sido um defensor de classes de ativos que o Fed não pode manipular diretamente, tendo uma vez alertado os investidores para “comprarem Bitcoin e se salvarem” após os episódios de impressão de dinheiro em massa do Fed em resposta à pandemia de Covid-19.

Curiosamente, a predileção de Kiyosaki pelo bitcoin se mantém, apesar de o escritor não acreditar que haja valor intrínseco à criptomoeda, como ele disse em uma entrevista recente. O autor parece estar suportando o bitcoin novamente em sua publicação mais recente, observando:

“Quando o Fed pivotear e baixar as taxas de juros, como a Inglaterra acabou de fazer, você sorrirá enquanto outros choram.”

Em uma carta de setembro para seus assinantes, Kiyosaki enfatizou a necessidade de investir em ativos digitais agora para obter retornos enormes a longo prazo:

“Não é suficiente QUERER se expor a criptomoedas [...] Esta é a hora em que você PRECISA se expor a criptomoedas, antes do maior colapso econômico da história.”

O dólar vem gradualmente ganhando força sobre outras moedas globais importantes, com o GBP/USD, euro/USD e iene japonês/USD caindo 18,24%, 15,54% e 23,33%, respectivamente, de acordo com a Trading Economics.

Ao mesmo tempo, o aumento da taxa de juros do Fed, juntamente com o fortalecimento do dólar, coincidiu com uma queda de 55% na capitalização total de mercado das criptomoedas nos últimos 12 meses.

No mês passado, o cofundador do fundo de hedge CK Zheng disse que esperava que outubro fosse um mês "muito volátil" para o bitcoin.

“Outubro é um período bastante volátil, especialmente quando combinado com inflação alta, com muito debate sobre as ações do Fed e as mudança na política moetária. A preocupação é que, se o Fed apertar demais, a economia dos EUA pode realmente entrar em uma recessão severa.”

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok