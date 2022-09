Não é o momento de querer, mas de ‘precisar’ investir em cripto, diz Autor de Pai Rico, Pai Pobre

Autor do livro número 1 sobre finanças pessoais, Robert Kiyosaki ficou famoso após o sucesso de Pai Rico, Pai Pobre e se tornou umas das figuras mais conhecidas do mundo quando se trata de investimentos. Seu viés pessimista de que uma crise econômica catastrófica pode ocorrer leva multidões a seguirem seus conselhos financeiros.

Nos últimos meses, o autor tem falado muito sobre uma classe de ativos que pode, segundo ele, salvar as finanças das pessoas em tempos de crise econômica como a atual: as criptomoedas. Apesar de mudar de ideia constantemente sobre seus conselhos, Robert Kiyosaki já recomendou o investimento em criptomoedas como bitcoin, ether e solana diversas vezes.

Quanto ao bitcoin, ele a coloca no patamar de ativos tradicionais para épocas de incerteza, como a prata e o ouro. Segundo ele, uma grande crise econômica está cada vez mais próxima, que quebrará as bolsas de valores e causará estragos no cenário econômico global. As criptomoedas estariam entre os ativos sugeridos como porto seguro.

Nesta terça-feira, 13, Kiyosaki voltou a recomendar o investimento na classe de ativos, que passa por um momento difícil de queda generalizada desde o início de 2022. Ainda que criptomoedas como o bitcoin tenham perdido mais de 56% no período, investir seria uma “necessidade” e não uma “vontade”, afirmou Kiyosaki.

A recomendação foi feita por meio de um e-mail enviado pelo autor de Pai Rico, Pai Pobre para seus assinantes no último domingo, 11.

Considerando a aproximação de uma crise econômica sem precedentes, Kiyosaki afirmou que investidores deveriam comprar criptomoedas antes que o governo confisque seu patrimônio em dólar e transformem todo o sistema financeiro.

"Eu prevejo que o maior colapso da história mundial está chegando", disse o autor de "Pai Rico, Pai Pobre" e guru de finanças pessoais aos assinantes de e-mails da "Comunidade do Pai Rico".

Apesar das previsões pessimistas, Kiyosaki reiterou sua visão de que os mercados de baixa são os melhores momentos para os investidores conseguirem comprar ativos a preços mais baratos e obter retornos surpreendentes.

Ele também afirmou que o dólar norte-americano derrubaria o sistema econômico existente, levando à aceitação geral das criptomoedas, já que não são controladas pelo governo.

"Não é suficiente QUERER entrar em criptomoedas", disse ele. "Agora é a hora que você PRECISA entrar no mercado de criptomoedas, antes do maior colapso econômico da história", afirmou Kiyosaki.

Além do sucesso do livro Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki se tornou conhecido nas redes sociais por suas previsões e recomendações inusitadas. Com mais de 2 milhões de seguidores no Twitter, o autor já mudou de ideia frequentemente sobre o bitcoin e as criptomoedas serem ou não um bom investimento.

Kiyosaki também já chegou a recomendar que seus seguidores façam estoques de itens como comida enlatada e papel higiênico, levando em conta uma severa crise econômica.

