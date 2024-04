Assistentes financeiros digitais são a próxima inovação da união entre blockchain e IA

Por João Canesin*

Atualmente presenciamos uma evolução sem precedentes na tecnologia. No âmbito das finanças pessoais, a combinação entre blockchain e IA chega para redefinir modelos e comportamentos tradicionais. Essa união de novas tecnologias é a base para a criação dos chamados “assistentes financeiros digitais”. Essa é uma nova ferramenta que vai fornecer para todos os indivíduos soluções altamente seguras, eficazes e customizáveis.

Benefícios dos assistentes financeiros digitais

A adoção desses assistentes financeiros digitais na rotina de indivíduos ao redor do mundo inaugura uma era de inovações que prometem simplificar e aprimorar processos financeiros. Entre essas inovações, destacam-se:

Gerenciamento financeiro personalizado com segurança aprimorada: A implementação da tecnologia blockchain, conhecida por sua estrutura descentralizada, assegura a integridade e a confidencialidade das transações e dos dados pessoais.

Através de assistentes virtuais desenvolvidos sobre o blockchain, os usuários ganham acesso a uma plataforma extremamente segura para o gerenciamento de seus ativos digitais. Estes assistentes oferecem análises detalhadas e em tempo real, fundamentais para embasar decisões financeiras.

A automação avançada e as soluções personalizadas reduzem significativamente o tempo e o esforço requeridos na administração de ativos digitais, tornando essa tecnologia amplamente acessível e prática para o público em geral.

Agilidade e eficiência nos pagamentos: A tecnologia de blockchain está redefinindo o processo de transações financeiras, trazendo rapidez e transparência nunca vistas.

A adoção de assistentes financeiros digitais simplificará ainda mais o processo de transferência de fundos. Esses assistentes vão automatizar o gerenciamento de pagamentos, diminuindo significativamente o tempo e o esforço tradicionais. Os usuários terão controle total, com a simples necessidade de autorizar transações, elevando a conveniência e a simplicidade da experiência de pagamento.

Consultoria financeira por assistentes digitais: Utilizando a tecnologia de blockchain, assistentes financeiros digitais podem fornecer conselhos financeiros adaptados às metas individuais, à tolerância ao risco e às preferências de investimento do usuário.

Com acesso seguro a dados financeiros, esses assistentes são capazes de identificar tendências de mercado, recomendar oportunidades de investimento e, se necessário, automatizar investimentos, entregando um serviço financeiro altamente personalizado e eficiente.

Gerenciamento simplificado de contratos: Os “smart contracts”, conhecidos como contratos inteligentes, são acordos auto executáveis com termos armazenados em blockchain. Eles introduzem um novo nível de segurança, transparência e inalterabilidade. A integração de assistentes virtuais facilita ainda mais este processo, automatizando a criação, revisão e execução de contratos. Isso representa uma maneira eficaz e descomplicada de gerenciar acordos legais, simplificando a gestão contratual para os usuários.

A integração da tecnologia blockchain e da inteligência artificial no setor financeiro pessoal representa um marco, oferecendo soluções que não apenas simplificam e aprimoram os processos financeiros, mas também os tornam mais seguros, eficientes e personalizados.

Através dos assistentes financeiros digitais, os indivíduos têm acesso a uma gama de serviços que vão desde o gerenciamento financeiro personalizado até a consultoria financeira adaptada às suas necessidades específicas, passando por pagamentos agilizados e gerenciamento simplificado de contratos. Essa evolução promete uma era de finanças pessoais mais acessíveis, práticas e personalizadas, onde a tecnologia desempenha um papel fundamental na transformação da experiência financeira.

*João Canesin é engenheiro formado pela USP com especialização pela École Centrale Supélec, uma das mais prestigiadas escolas francesas em engenharia, matemática e inteligência artificial. Iniciou a carreira no Brasil no campo de energias renováveis na Athon Energia, contribuindo para a transformação do cenário energético brasileiro incorporando tecnologias verdes e limpas. Posteriormente, adentrou o setor aeronáutico na Embraer, onde participei do projeto inovador do eVTOL EVE-100, marco para a mobilidade aérea urbana. Agora, está na 0xCarbon como engenheiro líder de IA trabalhando com o Zeca, IA competidora do ChatGPT voltada para o mercado nacional.

