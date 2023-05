As boas práticas de segurança que te darão sabedoria para entrar na nova fase da internet

A Web3 é uma nova era de tecnologia que está surgindo com a promessa de mudar como interagimos com a internet e com as pessoas. Esta nova era é caracterizada pelo uso de criptomoedas, contratos inteligentes e protocolos descentralizados, o que significa que as transações são feitas sem a necessidade de intermediários, como bancos e governos.

Isso torna as transações mais seguras e confiáveis, além de permitir que as pessoas possam ter mais controle sobre seus dados e informações pessoais. A Web3 também é importante porque pode ajudar a reduzir a desigualdade social e econômica, oferecendo novas oportunidades de inclusão financeira e acesso a serviços financeiros para pessoas que antes não tinham acesso a eles.

Mas, com todas as vantagens que a Web3 oferece, surgem também novos desafios de segurança. Isso porque, diferentemente do que ocorre em transações financeiras tradicionais, não há a proteção oferecida por intermediários de confiança. Por isso, é importante que as pessoas aprendam sobre as boas práticas de segurança na Web3, para poderem navegar com confiança e segurança.

No próximo parágrafo, falaremos um pouco sobre os principais riscos de segurança associados à Web3 e como as pessoas podem se proteger contra eles.

Os riscos de segurança associados à Web3

A Web3 apresenta uma nova era de tecnologia com muitas possibilidades, mas também apresenta novos desafios de segurança. Com o uso de criptomoedas, contratos inteligentes e protocolos descentralizados, existem riscos associados que precisam ser considerados.

Um desses riscos é o roubo de criptomoedas. Como essas moedas são armazenadas em carteiras digitais, é importante proteger sua carteira usando uma senha forte e autenticação de dois fatores. Além disso, é crucial manter sua carteira segura e atualizada com a versão mais recente do software para evitar possíveis vulnerabilidades.

Outro risco de segurança associado à Web3 é a possibilidade de contratos inteligentes maliciosos. Esses contratos são usados para automatizar transações na Web3, mas podem ser comprometidos por hackers. É importante verificar cuidadosamente qualquer contrato antes de assiná-lo, além de usar carteiras que permitam a verificação de contratos inteligentes.

Outro risco a ser considerado é o phishing. Isso ocorre quando um hacker tenta enganar um cliente para que revele informações confidenciais, como sua senha ou chave privada. Certifique-se sempre de que está acessando o site correto e evite clicar em links suspeitos. Fique atento aos riscos e tome medidas preventivas para garantir a segurança em suas atividades na Web3.

Veja abaixo os 7 tópicos resumidos com dicas extremamente importantes e essenciais sobre as principais recomendações de segurança na web3:

Use carteiras frias: Armazenar criptomoedas em carteiras frias (offline) é a maneira mais segura de proteger suas moedas contra roubo ou hackeamento. Um exemplo de problema real é o roubo de US$ 600 milhões em criptomoedas da plataforma Poly Network, em que os hackers conseguiram burlar a segurança online da plataforma. Verifique contratos inteligentes: Antes de assinar qualquer contrato inteligente, é importante verificar cuidadosamente a validade do mesmo. Problemas como bugs podem ser explorados por hackers, como ocorreu com o caso da The DAO em 2016, em que US$ 50 milhões foram roubados devido a uma vulnerabilidade no código. Autenticação de dois fatores: Use a autenticação de dois fatores para proteger suas contas de criptomoedas e outras atividades na Web3. Isso adiciona uma camada extra de segurança e ajuda a evitar o roubo de suas informações. Um exemplo de problema real é o caso do ataque à Bitpoint, em que os hackers conseguiram roubar mais de US$ 30 milhões em criptomoedas, mesmo a empresa possuindo autenticação de dois fatores. Mantenha suas senhas seguras: Escolha senhas fortes e exclusivas para suas contas na Web3 e nunca as compartilhe com outras pessoas. Além disso, é importante alterar suas senhas com frequências e não reutilizá-las em várias contas. Um exemplo de problema real é o caso da NiceHash, em que os hackers roubaram mais de US$ 60 milhões em criptomoedas devido à senha fraca do CEO. Mantenha seu software atualizado: Manter seu software atualizado é uma maneira eficaz de proteger suas contas na Web3 contra vulnerabilidades conhecidas. Um exemplo de problema real é o caso do hack da Parity Wallet, em que os hackers conseguiram roubar mais de US$ 30 milhões em criptomoedas devido a uma vulnerabilidade conhecida no software. Fique atualizado sobre as últimas ameaças: Preste atenção nas últimas ameaças de segurança na Web3 e mantenha-se informado sobre as melhores práticas de segurança. Um exemplo de problema real é o caso do ataque à KuCoin, em que os hackers conseguiram roubar mais de US$ 280 milhões em criptomoedas, devido a uma vulnerabilidade em uma das carteiras da plataforma. Promova a conscientização sobre a segurança: Compartilhe informações sobre as melhores práticas de segurança na Web3 com amigos e familiares, e incentive a conscientização sobre a importância da segurança digital. Isso ajuda a proteger a si mesmo e aos outros contra possíveis ameaças. Um exemplo de problema real é o caso do hack do Twitter em 2020, em que hackers conseguiram roubar US$ 120 mil em bitcoin, usando a engenharia social para enganar funcionários da empresa.

Boas práticas de segurança na Web3: como proteger suas criptomoedas e contratos inteligentes

As criptomoedas e os contratos inteligentes são ativos valiosos na Web3, e portanto, precisam ser protegidos adequadamente. Existem várias boas práticas de segurança que podem ajudar a evitar que suas criptomoedas sejam roubadas ou que os seus contratos inteligentes sejam explorados por criminosos cibernéticos.

Uma dessas práticas é o uso de carteiras frias, que armazenam suas criptomoedas offline e tornam muito mais difícil para os hackers roubarem seus ativos. Também é importante verificar os contratos inteligentes antes de usá-los e ativar a autenticação de dois fatores para evitar o acesso não autorizado às suas contas.

Infelizmente, houve muitos casos reais em que pessoas perderam suas criptomoedas ou tiveram seus contratos inteligentes explorados devido à falta de medidas de segurança adequadas. Por exemplo, em 2016, a plataforma de contratos inteligentes Ethereum sofreu um ataque que resultou na perda de US$ 50 milhões em fundos.

Em outro caso, uma pessoa perdeu mais de US$ 600.000 em criptomoedas após usar uma carteira online insegura. Aprender as boas práticas de segurança na Web3 e seguir essas recomendações pode ajudar a evitar perdas financeiras e manter seus ativos digitais seguros.

Sabedoria na Web3: como se proteger contra phishing e golpes

A Web3 é uma nova era de tecnologia com potencial para revolucionar como usamos a internet, mas ela também traz consigo novos desafios de segurança. Um desses desafios é o phishing e os golpes. Essas atividades criminosas são projetadas para enganar os usuários e roubar suas informações pessoais e criptomoedas. É importante que você saiba como se proteger contra esses tipos de ameaças para evitar ser vítima de golpes e perder seus ativos digitais.

Uma das principais maneiras de se proteger contra phishing e golpes é estar sempre alerta e desconfiar de mensagens suspeitas e links que você recebe por e-mail, redes sociais, mensagens de texto, etc. Outra dica importante é nunca compartilhar informações pessoais ou senhas com ninguém.

Além disso, é importante verificar com cuidado as URLs dos sites que você visita para evitar cair em sites falsos. Mantenha seu software de segurança atualizado e use autenticação de dois fatores sempre que possível. Com essas boas práticas, você pode ficar seguro e protegido contra essas ameaças na Web3.

Mantenha suas senhas seguras e atualize seu software regularmente

Muitas pessoas cometem o erro comum de usar senhas fáceis de adivinhar ou reutilizar as mesmas senhas em várias contas, tornando suas informações pessoais vulneráveis a ataques de hackers. É importante manter suas senhas seguras e atualizá-las regularmente para reduzir o risco de invasão de suas contas. Além disso, manter seu software atualizado é outra medida importante para garantir a segurança na Web3.

Para proteger suas senhas, escolha senhas fortes e únicas para cada conta, evite usar informações pessoais óbvias, como datas de nascimento, e nunca compartilhe suas senhas com ninguém. Além disso, considere o uso de gerenciadores de senhas confiáveis, que armazenam suas senhas com segurança e as criptografam para evitar que sejam hackeadas.

Também é crucial manter seu software atualizado para evitar vulnerabilidades de segurança conhecidas e garantir que as correções de segurança mais recentes estejam instaladas. Atualizar o software com frequência, incluindo sistemas operacionais, navegadores e aplicativos, é uma das maneiras mais eficazes de evitar problemas de segurança.

Atualize-se sobre as últimas ameaças de segurança e promova a conscientização sobre a importância da segurança digital na Web3

O Circuito Bankless, por exemplo, que ocorrerá entre os dias 8 a 13 de maio, tem o intuito de educar as pessoas durante uma semana inteira sobre “Segurança Digital na Web3” para obterem conhecimento aprofundado sobre as principais boas práticas de segurança na web3, para que assim, todos saibam como agir com sabedoria com uso de carteiras digitais, DeFi, NFTs e protocolos descentralizados.

Além disso, o Circuito Bankless irá premiar as pessoas que estiverem ativas durante toda a semana - participando ativamente, encontrando os “tesouros escondidos” em vários momentos (Spaces, Artigos, Lives, Imersões, Conteúdos, Quests, etc). Por isso, o intuito é proporcionar uma experiência rica para todos os participantes e premiar todos que desvendarem os easter eggs e participarem ativamente do Caça ao Tesouro.

Conhecimento é Fundamental para Segurança na Web3

Com o crescente aumento do uso da Web3, é fundamental se atualizar sobre as últimas ameaças de segurança que surgem diariamente. Manter-se informado sobre as mais recentes vulnerabilidades de segurança, bem como os ataques mais comuns, é fundamental para proteger as suas criptomoedas e seus contratos inteligentes.

Por isso, é importante seguir fontes confiáveis e especialistas em segurança da Web3 para estar sempre atualizado sobre as ameaças de segurança mais recentes e as medidas que podem ser tomadas para se proteger.

Além disso, é importante promover a conscientização sobre a importância da segurança digital na Web3. Muitos usuários ainda não estão cientes dos riscos que existem na rede e como eles podem ser minimizados. Compartilhar informações sobre as melhores práticas de segurança e os riscos mais comuns pode ajudar a educar os usuários e prevenir futuros ataques. Isso pode ser feito por meio de redes sociais, fóruns, grupos de discussão e outras comunidades online, criando um ambiente mais seguro para todos na Web3.

Aprofunde seus conhecimentos de segurança na Web3

O Circuito Bankless é um programa educacional que será durante uma semana inteira (entre os dias 8 e 13 de maio), e que oferece uma ampla gama de recursos para ajudar os usuários da Web3 a aprimorar seus conhecimentos e habilidades em segurança digital.

Composto por uma comunidade diversa de membros, incluindo especialistas em criptografia, desenvolvedores, pesquisadores e entusiastas da Web3, o Circuito Bankless é uma fonte valiosa de informações e percepções sobre as últimas tendências e ameaças à segurança digital. Participar do Circuito Bankless pode te ajudar a se manter atualizado sobre as últimas notícias e tendências em segurança digital, além de fornecer acesso a recursos educacionais, como workshops, tutoriais e guias práticos.

Ao se envolver com a comunidade do Circuito Bankless, você também pode interagir com outros usuários da Web3, compartilhar conhecimentos e experiências e promover a conscientização sobre a importância da segurança digital.

Além disso, o Circuito Bankless oferece oportunidades para aprimorar suas habilidades em outras áreas da Web3, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e outros conceitos avançados de blockchain. Se você tem interesse em se tornar um usuário mais seguro e consciente da Web3, o Circuito Bankless pode ser uma excelente opção para expandir os seus horizontes e conhecimentos.

Aproveitando os benefícios da Web3 com confiança e segurança

A Web3 é a próxima evolução da internet, que se baseia em uma estrutura descentralizada, onde as informações e transações são gerenciadas pelos próprios usuários, e não por empresas ou governos. Esta nova era da web oferece inúmeras possibilidades de inovação e oportunidades de negócios, mas também exige um cuidado especial com a segurança e privacidade dos usuários. Para aproveitar ao máximo os benefícios da Web3, é essencial garantir que as plataformas e aplicativos que você usa sejam confiáveis e seguros.

A chave para aproveitar os benefícios da Web3 com segurança é a escolha de plataformas e aplicativos confiáveis e seguros. Procure por empresas que adotem práticas de segurança robustas e transparentes, como o uso de criptografia forte e a implementação de protocolos de segurança avançados.

Além disso, esteja sempre atento às atualizações e correções de segurança, mantenha senhas fortes e evite compartilhar informações pessoais sensíveis. Com essas medidas, você pode aproveitar os benefícios da Web3 com confiança e tranquilidade.

