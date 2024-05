Aprovação de ETFs de ether se tornou "questão política gigante" nos EUA, diz criador da Ethereum

Joseph Lubin, um dos fundadores do blockchain Ethereum e atual CEO da Consensys, afirmou que o possível lançamento de fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de preço à vista de ether se tornou uma "questão política gigante" nos Estados Unidos, mas a aprovação ainda é o cenário mais provável.

Em entrevista ao site Cointelegraph, Lubin disse que a liberação dos fundos por parte da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, é "praticamente garantida". A tendência, avalia, é que o regulador aprove primeiro apenas um dos dois formulários necessários para o lançamento dos fundos nas bolsas de valores do país, prolongando a estreia para o público.

Na visão dele, a análise dos outros formulários "pode se arrastar por um tempo. Não está claro se irá ser aprovado. Minha suposição é que agora é uma questão política gigantesca". Lubin destacou que representantes da campanha de Donald Trump nas eleições presidenciais deste ano estão em conversas com integrantes do mercado cripto "há mais de dois meses".

"Isso é o que ouvimos. Eles estão tentando formular uma estratégia, considerando que existem alguns apoiadores muito experientes no lado democrata [partido do atual presidente e candidato à reeleição, Joe Biden]. Acredito que a campanha presidencial e outros vão querer parecer pró-cripto," disse Lubin.

O cofundador da Ethereum acrescentou que a SEC agora está sob forte pressão para adotar uma postura mais neutra à medida que as eleições presidenciais nos Estados Unidos se aproximam. Lubin disse que a potencial aprovação dos ETFs de ether "esperançosamente" transformaria a SEC em um "regulador ponderado".

"Se 40%, 50% ou 60% do público votante tiver ativos digitais, você não quer prejudicar suas carteiras. Você não quer prejudicar instituições, fundos de pensão ou outros tipos de fundos conservados," acrescentou Lubin.

A Consensys também anunciou em abril que iniciou processos legais contra a SEC pelo que Lubin descreveu como uma "mudança intern"a não divulgada para reclassificar o ether como um valor mobiliário, e não uma commodity.

Lubin disse que as negociações com a gestão anterior da SEC, liderada por Jay Clayton, eram mais construtivas. Conversas anteriores com o regulador permitiram mais discussões sobre se o ether e outras criptomoedas deveriam ser classificados como valor mobiliários. O CEO disse que a situação mudou quando Gary Gensler assumiu como presidente da SEC.