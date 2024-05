Ether ronda US$ 4 mil e bitcoin opera em queda com mercado à espera de decisão sobre ETFs

O bitcoin e o ether acumulam comportamentos de preço diferentes nesta quinta-feira, 23, refletindo as grandes expectativas de investidores em relação à decisão da SEC sobre a possível aprovação de novos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de preço à vista da criptomoeda da rede Ethereum.

Dados da plataforma CoinGecko apontam que, às 11h20, o bitcoin acumulava uma queda de 2,7% nas últimas 24 horas, cotado a US$ 68.064. Já o ether acumula alta de 1,9% no mesmo período, cotado a US$ 3.793. O mercado de criptomoedas como um todo registra perdas de 0,5%, com as criptomoedas meme entre as maiores altas do dia.

Assim como nos outros dias desta semana, as atenções do mercado estão concentradas na análise dos pedidos de lançamento de ETFs de preço à vista de ether nos Estados Unidos. A Comissão de Valores Mobiliários do país, a SEC, tem até esta quinta-feira para compartilhar uma decisão.

Até o início desta semana, o mercado esperava que os ETFs seriam rejeitados, o que limitou o movimento de alta do ether em abril e maio. Entretanto, as projeções mudaram e, agora, analistas consideram que a aprovação dos pedidos é o cenário mais provável. Com a mudança, o ether disparou mais de 20% entre a segunda-feira, 20, e a terça-feira, com potencial para novas altas.

Por outro lado, especialistas alertam que, no momento, o mais provável é que a SEC aprove apenas um dos dois formulários necessários para que um ETF seja lançado nas bolsas dos Estados Unidos. Ou seja, mesmo com um sinal verde nesta quinta-feira, os fundos ainda poderão demorar algumas semanas, ou até meses, para serem efetivamente lançados.

João Galhardo, analista da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, explica que "espera-se que a SEC finalize sua deliberação até a quinta-feira, 23, com alta probabilidade de aprovação desses ETFs para negociação no mercado norte-americano".

"A expectativa é que o anúncio ocorra após o fechamento do pregão nos EUA, e o evento tem potencial para impactar significativamente o mercado de criptoativos, mais especificamente o ether", destaca o analista.

Ao todo, a SEC analisa dez pedidos feitos por gestoras para o lançamento dos fundos. Entre elas, estão gigantes do mercado como a BlackRock e a Fidelity. As empresas atualizaram seus pedidos ao longo dos últimos dias, indicando que estão em contato com a SEC para eliminar possíveis motivos para a rejeição das solicitações.