Apple barra lançamento de aplicativo com carteira digital para criptomoedas

O Uniswap Labs, um dos desenvolvedores da corretora descentralizada Uniswap, anunciou planos para lançar uma nova carteira autocustodial para dispositivos móveis que oferecerá aos usuários a capacidade de negociar criptomoedas em blockchains de camada 1 ou camada 2 sem precisar alternar a conexão entre diferentes redes. Entretanto, o projeto enfrenta problemas com a gigante de tecnologia Apple.

De acordo com o Uniswap Labs, a carteira permitirá que os usuários verifiquem os gráficos de preços e procurem qualquer token em várias redes, incluindo Ethereum, Polygon, Arbitrum e Optimism. Para garantir a máxima segurança, o Uniswap Labs trabalhou com a empresa Trail of Bits na auditoria da carteira.

Além disso, as frases e chaves privadas de acesso às carteiras importadas e recém-criadas serão criptografadas e armazenadas em dispositivos usando o Secure Enclave da Apple, que é excluído dos backups de dispositivos. A corretora descentralizada de criptomoedas também compartilhou que os usuários poderão armazenar manualmente suas senhas com uma cópia em papel ou criptografá-las e armazená-las no iCloud.

Apesar de ter sua primeira versão aprovada em outubro, o Uniswap Labs agora enfrenta problemas com a App Store, loja de aplicativos da Apple, em relação à disponibilização de sua carteira. Outras carteiras autocustodiais de outras corretoras foram aprovadas anteriormente, mas a versão final da carteira da Uniswap foi rejeitada pela empresa apenas alguns dias antes de seu lançamento, originalmente planejado para dezembro de 2022.

O Uniswap Labs compartilhou que respondeu às observações da Apple, assim como a todos os questionamentos da empresa, e reiterou que o produto estava em conformidade com as diretrizes da App Store. No entanto, a Apple ainda não deu sinal verde para o lançamento.

Com isso, o lançamento da carteira de criptomoedas para os usuários interessados permanece no limbo. Como resultado, o Uniswap optou por oferecer um acesso antecipado a alguns milhares de usuários de uma rede de testes enquanto aguarda a aprovação da Apple para o lançamento.

A Uniswap observou em comunicado que “a Apple não está dando luz verde ao nosso lançamento e não sabemos por quê. Estamos presos no limbo". Até o momento, a gigante de tecnologia não se pronunciou sobre o tema. Entretanto, a empresa já teve outros problemas com empresas do setor cripto, incluindo a cobrança de taxas em aplicativos para negociação de criptomoedas.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok