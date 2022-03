Após Neymar e Justin Bieber, Madonna paga R$ 2,6 mi por NFT da Bored Ape

Madonna, uma das maiores divas do pop da história com quase 400 milhões de discos vendidos, é a mais nova celebridade a investir na Bored Ape Yacht Club, cobiçada coleção de NFTs. O NFT #4988 foi comprado para a artista por 180 ETH, aproximadamente US$ 564 mil.

Em postagem no Instagram na noite da quinta-feira, 24, a cantora escreveu: “Finalmente entrei no metaverso... minha própria Ape! Como eu deveria chamá-la? Obrigado MoonPay. Todos precisamos de proteção do olho do mal”. O token foi adquirido pela empresa de pagamentos com cripto MoonPay na semana passada e transferido para a carteira digital da estrela dois dias atrás.

Madonna é mais uma das celebridades atraídas pelos macacos entediados. Alguns dos outros membros incluem Neymar, o cantor Justin Bieber, o apresentador Jimmy Fallon e o rapper Snoop Dogg.

A Yuga Labs, criadora da coleção de NFTs, recentemente captou mais de US$ 400 milhões e anunciou também o Otherside, seu próprio metaverso, que deve contar com a participação dos Apes, além de outras coleções, como os Crypto Punks, da mesma empresa.