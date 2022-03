Snoop Dogg e Wiz Khalifa homenageiam Bored Ape em NFTs de músicas inéditas

Snoop Dogg é um famoso entusiasta dos NFTs, e agora está unindo seu trabalho na música com a tecnologia blockchain para um novo lançamento. Em parceria com o rapper Wiz Khalifa, Dogg anunciou na última quinta-feira, 23, uma coleção de músicas exclusivas em NFT na plataforma OpenSea.

Intitulada Ape Drops 03: An 8th, a mixtape contém 8 músicas, inspiradas em uma das coleções de NFTs mais famosas do mundo, a Bored Ape Yacht Club e seu recém lançamento, a ApeCoin. Trata-se da primeira colaboração da dupla de rappers em 10 anos, desde que gravaram a trilha sonora do filme Mac & Devin no Colegial. Além de Wiz Khalifa e Snoop Dogg, Daz Dillinger, Xzibit, Mr. Cap e Juicy J fazem participações.

“Lancei uma mixtape com Wiz Khalifa no blockchain hoje à noite! Não deve ser nada...”, publicou Snoop Dogg no Twitter.

Com imagens dos clássicos macacos da Bored Ape Yacht Club e sua nova criptomoeda, a Ape Coin, os 8 mil NFTs lançados por Wiz e Dogg contam com uma trilha sonora que pode ser acessada mesmo por não compradores. Algumas das músicas são: Lit, Take it from A G, West Coast Rider e Rollin’.

Esta não é a primeira vez que Snoop Dogg investe em NFTs e no metaverso. O rapper já realizou parcerias com a corretora Crypto.com e o jogo em metaverso The Sandbox para o lançamento de tokens não-fungíveis exclusivos. Neste último, um usuário chegou a pagar R$ 2,5 milhões para ser vizinho do rapper.

Snoop Dogg também parece querer transformar sua indústria nativa, a musical. Após a compra da icônica gravadora Death Row Records, Dogg chegou a afirmar que gostaria de transformá-la em uma “gravadora do metaverso”. “Vamos colocar nossos artistas no metaverso e em toda uma outra indústria de música”, comentou Snoop durante uma transmissão ao vivo com fãs. “Assim como quebramos a indústria quando fomos os primeiros independentes a ganhar relevância, quero ser o primeiro grande nome da música no metaverso, então a Death Row será um selo em NFT”, concluiu.

