Após Carrefour, Samsung anuncia lançamento do novo Galaxy S22 no metaverso

O Carrefour anunciou que deu seu primeiro passo rumo ao metaverso com a compra de um terreno no The Sandbox. O anúncio foi feito pela diretora de e-commerce e transformação digital da divisão francesa do Carrefour, Elodie Perthuisot, em uma publicação nas redes sociais.

“Este é o nosso primeiro movimento no metaverso no Sandbox. Um terreno virtual e, sobretudo, um ambiente de inovação para o Carrefour, alinhado à nossa estratégia de transformação digital”, publicou.

Embora Perthuisot tenha declarado que o Carrefour pretende fornecer "experiência diferenciadas" para os usuários do The Sandbox, a rede não forneceu detalhes sobre como pretende atuar no metaverso. O terreno adquirido pelo Carrefour equivale a 30 supermercados.

"Aqui está nosso primeiro endereço no metaverso, no The Sandbox! Um terreno virtual e sobretudo um ambiente de inovação para o Carrefour, na lógica da nossa transformação digital: um lugar para estar no centro do assunto sobre o metaverso, para experimentar, para entender as mudanças no varejo e no consumo que virão. Projetos concretos para descobrir em breve…" publicou a executiva.

Esta, contudo, não é a primeira experiência do Carrefour com o mundo virtua,l já que a rede de supermercados desenvolve, desde o ano passado, o projeto The Healthy Map, em parceria com o jogo Fortnite. Ele tem como objetivo conscientizar os usuários sobre alimentação e incentivar os mais jovem sobre a importância de comer frutas e legumes.

Galaxy S22 em Decentraland

Quem também anunciou a entrada no metaverso foi a Samsung revelando que seu mais novo lançamento, o Galaxy S22, será feito no metaverso Decentraland. Durante o evento, que ocorrerá no espaço da empresa na plataforma que abriga a criptomoeda MANA, os usuários que conectarem sua carteira poderão receber brindes exclusivos.

Segundo revelou a empresa, assim que o evento chamado Galaxy Unpacked 2022 começar, os usuários poderão navegar por Decentraland com o teclado e o mouse e ver as últimas ofertas da Samsung. Haverá até um criador de personagens que permite personalizar a aparência do seu avatar no metaverso.

"Tomamos a liberdade de passear um pouco pela Decentraland e descobrimos que ela era bastante despovoada. No entanto, isso pode mudar quando o Galaxy Unpacked for lançado. Afinal, é um dos maiores eventos da Samsung de 2022 e, sem dúvida, terá algo reservado para a multidão que habita o mundo cripto na forma de NFTs e afins", destacou Anil G.

