Análise: bitcoin pode fechar 3 semanas em queda e tendência de alta perde força

O bitcoin se aproxima de fechar uma sequência de três semanas de queda, após o teste do topo histórico em US$ 73.830. O movimento de correção dos criptoativos aconteceu junto com o mercado entrando em um cenário de “risk off”, motivado pelo “adiamento” do início do ciclo de corte de juros dos EUA para setembro por conta dos dados de inflação mais altos que o esperado. As opções de Fed hoje precificam 46,5% de probabilidade para o início do ciclo de cortes em setembro de 2024.

Apresentamos a análise técnica do S&P 500, DXY, Bitcoin, Ethereum e Solana.

S&P 500

O S&P500 pode fechar a terceira semana seguida de queda. A tendência primária do principal índice de ações é de alta, mas observamos o início de uma correção no curto prazo.

No gráfico diário, o preço fechou abaixo da média móvel de 50 dias e temos um aumento da pressão vendedora, com máximas e mínimas mais baixas que as anteriores. A continuidade da queda pode levar ao teste do último topo rompido em dezembro de 2021 em 4.820,0 e a média móvel de 200 dias em 4.680,0.

S&P500 (diário) (TradingView/Reprodução)

DXY

O dólar tem tendência de alta no curto prazo e observamos o teste de uma resistência importante em 106,500. No gráfico diário do DXY, o preço tem cruzamento das médias móveis de 21 e 50 dias, indicando dominância da ponta compradora. O próximo suporte é a base do último pivô em 105,000. O movimento principal é de alta, mas acompanhamos o início de uma correção.

DXY (diário) (TradingView/Reprodução)

Bitcoin (BTCUSD)

O bitcoin falhou em romper o topo em US$ 73.000 e o rompimento do fundo em US$ 61.300 pode acionar um padrão de reversão para queda no curto prazo. O gráfico diário do BTCUSD tem a formação de máximas e mínimas mais baixas que as anteriores, indicando uma tentativa de correção.

A tendência primária é de alta, mas perdeu força com a lateralidade formada desde o início de março de 2024. A retomada da tendência de alta depende da superação do último topo em US$ 73.000. O próximo suporte do gráfico diário é o último fundo em US$ 51.000.

Bitcoin (diário) (TradingView/Reprodução)

No curto prazo, o gráfico de 4 horas do bitcoin permite observar o price action de uma forma mais detalhada. As médias móveis de 50 e 200 períodos têm cruzamento de baixa, confirmando a tentativa de correção.

O rompimento do suporte em US$ 61.350 pode provocar uma aceleração dos preços e stop das posições compradas. A consolidação com topo em US$ 73.800 e fundo em US$ 61.300 pode ser usado para definir as projeções de Fibonacci em US$ 56.075 (141,4%) e US$ 53.880 (161,8%).

Bitcoin (4 horas) (TradingView/Reprodução)

O gráfico do Ethereum (ETHUSD) tem tendência de alta no médio prazo e acionou um pivô de baixa no curto prazo. O preço formou topo mais baixo que o anterior em US$ 3.700 e o rompimento do fundo em US$ 3.060 provocou a aceleração do movimento de baixa. O rompimento da última mínima pode levar ao teste da média móvel de 200 dias em US$ 2.520.

O criptoativo Solana formou uma sequência de máximas e mínimas mais baixas que as anteriores. O gráfico diário do SOLUSD tem o rompimento da média móvel de 50 dias e teste dos suportes do início de 2024.

O cenário de continuidade do movimento de baixa pode levar ao teste da média móvel de 200 dias em US$ 95,20. A próxima resistência é o último topo em US$ 204,75.

