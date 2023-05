Análise: apesar de lateralização em US$ 28 mil, tendência ainda é de alta para o bitcoin

Por Lucas Costa*

A semana começa com movimento de queda nos principais índices de ações e no dólar americano. Os mercados globais estão em compasso de espera para a próxima reunião do FOMC nessa quarta feira, 3. Segundo a equipe de macro e estratégia do BTG Pactual, a discussão irá permear as preocupações com risco inflacionário e estabilidade financeira.

A expectativa é de uma elevação de 25 bps, levando a taxa para um patamar entre 5,00 e 5,25. Segundo a CME, as probabilidades são de 84,4% de uma elevação de 25 bps, ante 15,6% de probabilidade de manutenção da taxa.

O S&P 500 fechou a última semana com alta de 0,76%, mas já cai aproximadamente 1,25% esta semana. O movimento de curto prazo ainda é de alta, mas perdeu força, com o preço trabalhando perto das médias móveis de 21 e 50 dias. O próximo suporte é a média móvel de 200 períodos em 4.000,00 e esperamos algum tipo de reação. O rompimento do 4.170,00 pode levar ao teste dos topos anteriores em 4.400,00 e 4.500,00.

O bitcoin ainda tem tendência de alta, mas segue lateralizado perto dos US$ 28 mil. No gráfico diário, os compradores seguem dominantes, com alinhamento de alta das médias móveis de 21 e 50 dias. O preço tem encontrado dificuldade para ultrapassar a resistência dos US$ 30 mil, região que os vendedores voltaram a atuar. A retomada da pressão compradora deve encontrar resistências em US$ 32 mil e US$ 40 mil. Os principais suportes seguem em US$ 25 mil e US$ 22 mil (média móvel de 200 dias).

A análise do gráfico de 1 hora por uma ótica de supply and demand trading mostra que os US$ 29,8 mil é uma região forte de oferta, enxergamos uma reação violenta dos preços nesses níveis. As principais regiões de demanda são US$ 28 mil e US$ 27,21 mil – acreditamos que os compradores podem voltar a atuar nesses preços, uma vez que apresentam uma melhor relação de risco/retorno.

A conclusão em relação ao bitcoin é que a tendência continua de alta, mas ainda se encontra dependente dos dados de juros dos EUA para uma retomada do movimento. Nesse tipo de contexto, é importante se posicionar de forma estratégia perto de fundos anteriores, com o objetivo de minimizar a posição dos stops e melhorar a relação de risco/retorno.

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum formou uma lateralidade no curto prazo, abaixo dos US$ 2 mil. No gráfico diário, a tendência de alta perdeu força, com aproximação das médias móveis de 21 e 50 dias. A projeção do movimento com fundo em US$ 879 e topo em US$ 2,02 mil tem objetivos de Fibonacci em US$ 2,85 mil (141,4%) e US$ 3,38 mil (161,8%). O cenário de continuidade do movimento de correção deve encontrar suportes em US$ 1,66 mil (23,6%) e US$ 1,47 mil (38,2%).

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

