Tim Draper prevê alta do bitcoin para US$ 250 mil: "É uma moeda melhor que todas as outras"

O bilionário Tim Draper esteve no Brasil no último domingo, 30, para participar do evento Know How Experience, que busca aproximar investidores de startups. Na ocasião, Draper, que foi um dos primeiros grandes investidores a comprar bitcoin, defendeu a criptomoeda como algo que irá “tornar o mundo melhor” e superior a “todas as outras moedas”.

Draper ficou famoso por ter comprado, em 2014, 30 mil bitcoins durante um leilão realizado pelo FBI, nos Estados Unidos. O acordo foi o primeiro do tipo no país envolvendo criptoativos apreendidos. Em seis anos, o bitcoin acabaria registrando uma valorização intensa, fazendo com que o bilionário tivesse mais de US$ 600 milhões em lucro com a compra.

Desde então, Tim Draper se tornou um grande defensor do bitcoin e das principais criptomoedas. Segundo ele, a indústria cripto cresceu exatamente da forma como ele previu há mais de uma década.

“A indústria cresceu exatamente da forma como eu esperava, com mais aplicações, usuários,e a beleza disso é que o blockchain alimenta a imaginação das pessoas, quando falamos na posse de ativos, NFTs, contratos inteligentes... quando você combina isso com o ChatgGPT e todas as coisas de inteligência artificial que estão por aí, teremos uma nova forma de economia que irá crescer cada vez mais”, disse ele à EXAME.

Draper também ficou famoso nos Estados Unidos por realizar investimentos em várias empresas de sucesso atualmente quando elas ainda estavam em estágios iniciais, como a Tesla, o Twitter e a SpaceX.

O Know How Experience, que ocorreu no último domingo em São Paulo, contou com a gravação de um episódio do reality show "Meet the Drapers", o maior do mundo no segmento de investimentos em projetos.

Regulação

Sobre a regulação do mercado de criptomoedas, Draper afirmou que enxerga um movimento de busca por outros países mais amigáveis ao setor que os Estados Unidos.

“Todos estão pensando em outras opções. Quando temos incertezas regulatórias como temos nos eua agora, as pessoas temem o pior e fogem. Os melhores investidores se mudam para os países que são mais livres”, disse ele.

O investidor bilionário também afirmou esperar que os Estados Unidos eventualmente mude a sua posição sobre as criptomoedas e se torne mais amigável.

“Acho que quando eles verem que isso será realmente positivo para a economia, porque todo mundo estará melhor com o bitcoin e as criptomoedas, eles verão que isso é melhor para as pessoas”, acrescentou.

Bitcoin em US$ 250 mil

Após um período de forte queda, o bitcoin voltou a subir em 2023, mas ainda se mantém quase 60% abaixo de sua máxima histórica, em US$ 69 mil. No entanto, Tim Draper acredita que a principal criptomoeda ainda tem muito espaço para subir até US$ 250 mil.

“Existem muitos usuários de bitcoin, e conforme esse número cresce, há um efeito teia, que faz com que o preço não tenha outra alternativa se não subir. Eu mantenho a minha previsão para o preço do bitcoin em US$ 250 mil, e acho que ele chegará lá porque o bitcoin é uma moeda melhor do que todas as outras”, disse.

“Estou muito otimista sobre o uso do bitcoin, o preço do bitcoin e o que ele pode fazer pela sociedade”.

