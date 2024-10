“Administração Biden é hostil a cripto”, critica CEO da Ripple antes de eleições nos EUA

Apesar da recente vitória judicial contra a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês), a Ripple, gigante do setor de criptomoedas, ainda enxerga maiores oportunidades em uma expansão global para outros países como o Brasil ao invés de iniciativas em solo norte-americano. De acordo com Brad Garlinghouse, CEO da empresa ligada à criptomoeda XRP, a administração do governo de Joe Biden (Partido Democrata) “é hostil a cripto”.

Em entrevista à EXAME durante o evento Swell 2024 em Miami, Garlinghouse comentou o cenário regulatório atual e afirmou que não mudou de planos após a vitória judicial contra a SEC. Em expansão e com uma série de parcerias no Brasil, a Ripple enxerga São Paulo como seu hub principal na América Latina.

“A administração Biden é bastante hostil em direção ao mercado cripto. Parte disso é a SEC, Gary Gensler e o time, mas há outros elementos. Agora, independente de quem ganha [as eleições norte-americanas para presidência], isso muda. Obviamente, Trump tem saído muito pró-cripto. Kamala Harris tem saído mais positivo, mas menos vocalmente”, disse ele.

“Então eu acho que você vai ver um momento positivo, não importa quem ganha. Isso não muda o fato de que na Ripple, 95% dos nossos clientes estão fora dos Estados Unidos. Mercados como o Brasil, eu acho, vão continuar a crescer”, acrescentou.

Há outros países importantes para nós. Singapura é um, Dubai é um, Londres é outro. Mas para responder à sua grande pergunta, eu acho que é o Brasil. O mercado norte-americano, talvez a maior economia do mundo, mas é bastante hostil para o cripto agora. Eu acho que isso vai mudar”, concluiu.

O executivo prevê que Gary Gensler, famoso por sua “mão de ferro” na regulação de criptomoedas nos Estados Unidos, deve sair de seu cargo de presidente da SEC em breve. Donald Trump, atual candidato à presidência nos Estados Unidos, já fez promessas de campanha de que iria demitir Gensler. Mas embora Kamala Harris não tenha tocado exatamente no assunto, Garlinghouse afirmou acreditar que independente de quem se torne o próximo presidente dos Estados Unidos, as coisas possam melhorar no cenário regulatório.

“Gary Gensler não fez nada a favor da economia dos Estados Unidos. Eu acho que ele foi fora da lei, ele foi perdido por várias vezes. O que eu estou dizendo é o que os juízes estão dizendo. Você tem um juiz, no nosso caso, que disse que a SEC não estava seguindo uma alegência confiável à lei”, disse Garlinghouse em entrevista, se referindo ao processo movido pela SEC em que a Ripple saiu vitoriosa.

“Isso vai mudar, o Gary Gensler não estará no escritório. Minha dúvida é de seis a nove meses, não importa quem vence”, acrescentou.

*A jornalista viajou para Miami à convite da Ripple para o evento Swell 2024.

