A revolução silenciosa do blockchain nos bastidores financeiros

Há mais de uma década, a tecnologia blockchain surgiu como uma alternativa ao mundo financeiro tradicional. Muitos a viam como uma ameaça ao sistema tradicional, uma ferramenta que poderia minar a autoridade dos bancos e instituições financeiras. No entanto, o cenário vem mudando drasticamente nos últimos anos.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

O que começou como um adversário e tratado com aversão, agora está sendo abraçado por instituições financeiras, bancos centrais e gigantes do setor de investimentos. Aqui vamos explorar um pouco como isso aconteceu.

• Repúdio inicial: A tecnologia blockchain surgiu com o lançamento do Bitcoin em 2008, uma criptomoeda descentralizada que prometia eliminar intermediários financeiros. No início, muitos no setor financeiro olharam com desconfiança e até mesmo repúdio para o bitcoin e outras criptomoedas. Eles a viam como uma ameaça aos seus modelos de negócios consolidados e temiam a falta de regulamentação. Essa etapa durou quase 10 anos.

• Evolução regulatória: À medida que o tempo passou, os governos começaram a perceber que o blockchain e as criptomoedas não eram uma moda passageira, mas sim uma inovação tecnológica legítima. A regulamentação começou a se desenvolver, criando um ambiente mais seguro e previsível para os investidores e instituições financeiras.

• Adoção institucional: O momento decisivo veio quando grandes instituições financeiras, bancos centrais e empresas de investimento começaram a reconhecer o valor da tecnologia blockchain. No Brasil o BTG Pactual criou uma mesa de trading em 2017, o primeiro security token emitido por um banco em 2019 e a primeira stablecoin emitida por um banco esse ano. Fora do país também temos exemplos importantes, a Fidelity Investments, um dos maiores gestores de ativos do mundo, lançou sua divisão de ativos digitais em 2018, permitindo que seus clientes investissem em criptomoedas.

• Criptomoedas estatais: Bancos centrais de várias nações começaram a explorar a ideia de criar suas próprias criptomoedas, conhecidas como CBDCs (Central Bank Digital Currencies). O Brasil com o Drex. A China lançou o yuan digital, enquanto o Federal Reserve dos Estados Unidos está estudando a emissão do dólar digital. Esses projetos usam a tecnologia blockchain como base, demonstrando a confiança das autoridades financeiras nessa inovação.

A evolução do blockchain, de uma tecnologia inicialmente repudiada pelo sistema financeiro, para uma tecnologia amplamente adotada e abraçada, é notável. A confiança das instituições financeiras, bancos centrais e gigantes do setor de investimentos no blockchain mostra que esta tecnologia veio para ficar e desempenhará um papel fundamental no futuro do sistema financeiro global.

À medida que o blockchain continua a amadurecer e se integrar nos sistemas financeiros tradicionais, podemos esperar uma maior eficiência, transparência e acessibilidade para todos os participantes do mercado financeiro. É uma revolução silenciosa que está moldando o futuro das finanças diante dos nossos olhos.

