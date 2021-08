"A inovação de Nakamoto é real", diz o presidente da SEC, Gary Gensler

Gary Gensler, presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, acredita que a revolução da tecnologia blockchain iniciada por Satoshi Nakamoto em 2008 é mais do que um modismo, é uma proposta de valor real para o futuro da internet.

Em uma entrevista com o Fórum de Segurança de Aspen na terça-feira, 3, Gensler falou sobre sua função no Massachusetts Institute of Technology (MIT) ensinando sobre a interseção de finanças e tecnologia.

“[...] naquele trabalho, passei a acreditar que, embora houvesse muito exagero disfarçado de realidade no campo dos criptoativos, a inovação de Nakamoto é real”, disse Gary Gensler.

Here’s the clip of Gary Gensler basically saying “I’ve studied the entire field & #Bitcoin is the only real innovation.” pic.twitter.com/AbsGcD7awP — Rohun vora (@rohunvora) August 3, 2021

Gensler observou que, embora alguns no setor público desejam que a criptomoeda simplesmente desapareça, a tecnologia provavelmente desempenhará um grande papel no futuro das finanças.

“Eu realmente acho que há algo real sobre a tecnologia de livro-razão distribuído, movendo valor na Internet”, disse Gensler.

Usuários inseridos no ecossistema dos criptoativos interpretaram os comentários de Gensler como significando que ele estudou todo o campo da tecnologia blockchain e concluiu que o bitcoin é a única inovação real. Uma transcrição do discurso de Gensler para o Fórum de Segurança de Aspen parecia hiperfocada no whitepaper do bitcoin publicado por Satoshi Nakamoto há mais de uma década.

“Em sua essência, Nakamoto estava tentando criar uma forma privada de dinheiro sem intermediário central, como um banco central ou bancos comerciais”, disse Gensler em seus comentários.

Embora ele reconheça que nenhuma criptomoeda cumpre amplamente todas as funções de dinheiro público como o dólar, ativos como o bitcoin oferecem uma proposta de valor diferente.

“Principalmente, os criptoativos fornecem veículos digitais escassos para investimentos especulativos. Assim, nesse sentido, pode se dizer que são reservas de valor altamente especulativas", completou Gary.

Após ser confirmado pelo Comitê Bancário do Senado em abril deste ano, Gensler assumiu o cargo de presidente da SEC em junho, substituindo Jay Clayton, cujo mandato expirou no mesmo mês. O mandato de cinco anos de Gensler está programado para durar até 2026. Ele acredita na criação de uma estrutura regulatória "robusta" para as criptomoedas nos Estados Unidos, especialmente em mercados emergentes de DeFi, como empréstimos peer-to-peer em plataformas descentralizadas.