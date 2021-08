Grupo Gaia se junta a Liqi em projeto para tokenizar ativos de impacto

Vislumbrando a oportunidade de contribuir para a criação de um projeto que alia questões socioambientais e investimentos, a Liqi, plataforma de tokenização de ativos utilizando a tecnologia blockchain e o Grupo Gaia, especialista em investimentos de impacto com mais de 20 bilhões de reais em operações, se uniram no desenvolvimento de um novo projeto, que oferecerá aos investidores a tokenização de ativos de impacto, como títulos privados, títulos regulados pelo Banco Central ou pela CVM.

Conhecida por já ter realizado outras ações no âmbito socioambiental, como a reforma de casas populares e geração de energia limpa, o Grupo Gaia em parceria com a Liqi irão trazer à realidade os investimentos de impacto, contribuindo com projetos que possam provocar um impacto positivo na sociedade e no meio ambiente, além de gerar rentabilidade para os investidores.

“Acreditamos que a Liqi vai nos ajudar a percorrer esse caminho e impactar um número ainda maior de pessoas. Sabemos que essa parceria nos permitirá democratizar o acesso a investimentos muito importantes e, que ao mesmo tempo que trazem benefícios, também trarão um retorno positivo ao investidor”, comenta João Paulo, CEO do Grupo Gaia.

A parceria entre as duas empresas permitirá que a Liqi, enquanto plataforma de tokenização de ativos atue também no segmento de investimentos de impacto e, com o uso da tecnologia blockchain, irá oferecer aos investidores uma nova forma de investir com segurança e de maneira simples em ativos de impacto social e ambiental tokenizados, que podem proporcionar aos seus detentores um lucro sustentável.

“É muito importante sabermos que estamos contribuindo para que todos tenham a mesma possibilidade de investir em oportunidades com retorno financeiro e ainda fazer o bem para a sociedade, como por exemplo: financiando pequenos produtores orgânicos, empreendimentos habitacionais, projetos de energia limpa, e tantos outros”, completou Daniel Coquieri, CEO e fundador da Liqi.