5 vantagens de criar um token para o seu negócio

Por Diego Guareschi*

Segundo relatório divulgado em junho deste ano pela Bernstein existe um potencial de crescimento de mercado de tokenização podendo chegar a aproximadamente US$5 trilhões até o ano de 2028. Além disso, uma pesquisa divulgada pela consultoria Celent, junto ao banco americano BNY Mellon, afirma que 91% dos investidores corporativos pretendem realizar investimentos em ativos tokenizados

A tokenização aparece como uma ferramenta de alto potencial para impulsionar os negócios em diferentes setores. A tecnologia pode ser aplicada em várias indústrias e em qualquer tipo de negócio, sendo uma importante ferramenta para automatizar e inovar modelos de negócios.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

A criação de tokens representa um avanço significativo para as empresas, abrindo portas para novas oportunidades de crescimento. Mas ressalto que é importante atentar-se às regulações de cada país já que alguns tipos de tokens podem ser considerados ativos mobiliários.

Para isso, listo cinco vantagens importantes de criar um token para impulsionar o seu negócio:

1- Acessibilidade

A tokenização pode dar acesso a ativos de alta performance, que antes só estavam disponíveis para grandes investidores institucionais. A capacidade de tokenizar ativos permite que uma quantidade maior de investidores participe de mercados anteriormente restritos, aumentando assim as oportunidades de investimento.

Além disso, o blockchain permite a tokenização de ativos tangíveis e intangíveis, como propriedades, ações, arte, entre outros. Isso pode abrir novas oportunidades de investimento e liquidez, permitindo que empresas diversifiquem suas fontes de financiamento e atraiam investidores de diferentes partes do mundo.

2- Eficiência

Com processos mais eficientes e menos intermediários, as empresas podem experimentar uma redução significativa de custos. A eliminação de papelada, a necessidade de reconciliações frequentes e os atrasos decorrentes de processos manuais podem resultar em economias substanciais ao longo do tempo.

Eliminar intermediários que muitas vezes não são necessários, otimiza os processos de transação e gera uma redução de custos, resultando em um ambiente de negócios mais dinâmico e vantajoso.

3- Transparência

As informações referentes a um token ficam salvas na Blockchain, assim, as movimentações podem ser conferidas e estão protegidas contra fraudes. A rastreabilidade das transações é permitida através da tecnologia blockchain, que aumenta a transparência e confiança nos negócios, contribuindo para um ambiente de maior segurança e confiabilidade para todas as partes envolvidas.

O blockchain é conhecido por sua capacidade de criar registros imutáveis e transparentes. Isso significa que as transações e atividades da empresa podem ser registradas de forma confiável e verificável, reduzindo a necessidade de intermediários e garantindo que as informações sejam precisas e seguras. Isso fortalece a confiança entre as partes envolvidas, sejam elas clientes, parceiros ou investidores.

4- Segurança

As transações são gravadas na blockchain, um sistema seguro que gera dados imutáveis. Ao utilizar a tecnologia blockchain, as empresas podem garantir um nível mais elevado de segurança e proteção contra atividades criminosas, entregando aos usuários uma base confiável para conduzir operações financeiras.

Uma das grandes qualidades do blockchain é a segurança, isso com certeza tem chamado atenção das empresas.

5- Divisibilidade

Um ativo pode ser dividido em diversas partes e cada token pode representar uma pequena parcela deles, permitindo que existam posses fracionárias de itens de alto valor. A capacidade de dividir ativos em tokens menores permite que investidores de diferentes capacidades financeiras participem de investimentos que antes eram inacessíveis, promovendo assim uma maior inclusão e diversificação no mercado de investimentos.

*Diego Guareschi é CMO da Hathor Labs. Fundada em 2018 a partir da tese de doutorado do brasileiro Marcelo Salhab Brogliato, CTO da empresa, a Hathor Labs desenvolve e mantém a Hathor Network, uma rede blockchain de primeira camada global focada em usabilidade e escalabilidade.

