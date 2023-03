20% das contas digitais abertas no Brasil são suspeitas de fraude, diz pesquisa

Os bancos digitais ganharam uma grande popularidade no Brasil em poucos anos, usando a tecnologia para facilitar e agilizar o processo de criação de contas. Entretanto, nem todas as contas digitais abertas no país são autênticas. Um estudo realizado pela empresa AllowMe e obtido com exclusividade pela EXAME aponta que, a cada 10 contas abertas, duas são suspeitas de fraude.

O estudo analisou mais de 1,3 milhão de transações de entrada de novos clientes em contas digitais. Do total, 266 mil contas, ou 20,1% do total, acabaram sendo reprovadas após uma análise usando ferramentas de validação do dispositivo, incluindo o uso de reconhecimento de biometria facial, em que o rosto de um cliente é usado como forma de confirmar a autenticidade do acesso.

De acordo com a AllowMe, as rejeições das transações e suspeitas de fraude em contas envolvem possíveis razões como o hackeamento de dispositivos para realizar operações, medidas de adulteração durante a captura de imagem de rosto para validação de identidade e, também, uma incompatibilidade entre as fotografias registradas para análise e as que foram vinculadas à conta.

A empresa também destaca que, hoje, os criminosos já possuem métodos para aplicar golpe e roubar informações de cadastro de contas digitais para realizar transações. A forma mais comum é o roubo de imagens a partir de fotografias e vídeos para uso no reconhecimento via biometria facial. Há casos, ainda, de impressão de máscadas 2D com abertura para olhos e bocas, permitindo a realização de movimentos exigidos na validação.

Outro método que ganhou popularidade entre fraudadores é o chamado "spoofing", ou falsificação. A AllowMe explica que que a ação envolve o uso de recursos para burlar sistemas, como o disfarce de endereços de IP, geolocalização de aparelhos e uso de e-mails. No caso da biometria, ela envolve a substituição de imagens por versões manipuladas digitalmente.

Prevenção a golpes digitais

Deaulas Neto, gerente de produto sênior do AllowMe, explica que "esses e outros métodos são usados por fraudadores para criação de contas laranjas em instituições financeiras, justamente para a solicitação de empréstimos e emissão de cartões de crédito no nome de terceiros ou, ainda, para a lavagem de dinheiro. Muitas vezes, a vítima só toma conhecimento de que teve uma conta aberta em seu nome meses depois, quando recebe cobranças que desconhece".

Para ele, é importante que as instituições financeiras invistam cada vez mais em tecnologias para identificação de fraudes no meio digital. "Até por isso, é tão importante a prevenção em camadas, incorporando tecnologias de análise de dispositivo e de inteligência artificial para evitar a exploração de possíveis vulnerabilidades dos processos biométricos", destaca o executivo.

