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Fase de grupos copa 2026

VNL 2026: veja os jogos de vôlei masculino desta sexta-feira, 26

Rodada desta sexta-feira tem seis partidas; Brasil enfrenta a Itália às 15h pela Liga das Nações

Brasil: seleção masculina de vôlei enfrenta a Itália nesta sexta-feira (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)

Brasil: seleção masculina de vôlei enfrenta a Itália nesta sexta-feira (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 26 de junho de 2026 às 05h13.

A VNL masculina 2026 terá seis jogos nesta sexta-feira, 26, pela segunda semana da competição.

Entre os destaques da rodada, o Brasil enfrenta a Itália, às 15h, em Ljubljana, na Eslovênia.

O jogo acontece após a primeira derrota da seleção brasileira no torneio. Na quarta-feira, 24, o Brasil perdeu para a Ucrânia por 3 sets a 1.

Neste momento, a seleção brasileira aparece na quarta posição da classificação geral, com quatro vitórias, uma derrota e 11 pontos.

A Itália, adversária do Brasil, ocupa a sexta colocação, com três vitórias, três derrotas e 10 pontos.

Quais são os jogos da VNL masculina 2026 desta sexta-feira?

  • 11h30 — China x Argentina
  • 11h30 — Ucrânia x Canadá
  • 12h — Irã x Japão
  • 15h — Bélgica x Alemanha
  • 15h — Brasil x Itália
  • 15h30 — Sérvia x Cuba

Onde assistir aos jogos da VNL Masculina 2026?

As partidas serão transmitidas no Brasil ao vivo pelo Sportv2 e pelo VBTV.

Classificação da VNL masculina 2026

PosiçãoSeleçãoJogosVitóriasDerrotasPontosRelação de setsSaldo de pontos
1Estados Unidos651152.8331.101
2Japão550143.0001.127
3Ucrânia642131.7501.095
4Brasil541111.8571.105
5Eslovênia54191.3001.032
6Itália633101.0831.018
7Polônia53291.3001.034
8Sérvia53291.2500.974
9Bélgica63391.0000.958
10Turquia53281.2500.990
11Bulgária53281.1111.037
12Alemanha52360.7500.971
13França52340.6150.964
14Canadá51460.7691.001
15Irã61550.5330.946
16China61540.5330.927
17Argentina51430.5000.927
18Cuba50510.1330.807
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