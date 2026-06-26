VNL 2026: veja os jogos de vôlei masculino desta sexta-feira, 26

A VNL masculina 2026 terá seis jogos nesta sexta-feira, 26, pela segunda semana da competição.

Entre os destaques da rodada, o Brasil enfrenta a Itália, às 15h, em Ljubljana, na Eslovênia.

O jogo acontece após a primeira derrota da seleção brasileira no torneio. Na quarta-feira, 24, o Brasil perdeu para a Ucrânia por 3 sets a 1.

Neste momento, a seleção brasileira aparece na quarta posição da classificação geral, com quatro vitórias, uma derrota e 11 pontos.

A Itália, adversária do Brasil, ocupa a sexta colocação, com três vitórias, três derrotas e 10 pontos.

Quais são os jogos da VNL masculina 2026 desta sexta-feira?

11h30 — China x Argentina

— China x Argentina 11h30 — Ucrânia x Canadá

— Ucrânia x Canadá 12h — Irã x Japão

— Irã x Japão 15h — Bélgica x Alemanha

— Bélgica x Alemanha 15h — Brasil x Itália

— Brasil x Itália 15h30 — Sérvia x Cuba

Onde assistir aos jogos da VNL Masculina 2026?

As partidas serão transmitidas no Brasil ao vivo pelo Sportv2 e pelo VBTV.

Classificação da VNL masculina 2026