VNL 2026: veja os jogos de vôlei masculino desta sexta-feira, 26

Brasil: seleção masculina de vôlei enfrenta a Itália nesta sexta-feira (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)
Repórter
Publicado em 26 de junho de 2026 às 05h13.
A VNL masculina 2026 terá seis jogos nesta sexta-feira, 26, pela segunda semana da competição.
Entre os destaques da rodada, o Brasil enfrenta a Itália, às 15h, em Ljubljana, na Eslovênia.
O jogo acontece após a primeira derrota da seleção brasileira no torneio. Na quarta-feira, 24, o Brasil perdeu para a Ucrânia por 3 sets a 1.
Neste momento, a seleção brasileira aparece na quarta posição da classificação geral, com quatro vitórias, uma derrota e 11 pontos.
A Itália, adversária do Brasil, ocupa a sexta colocação, com três vitórias, três derrotas e 10 pontos.
As partidas serão transmitidas no Brasil ao vivo pelo Sportv2 e pelo VBTV.
|Posição
|Seleção
|Jogos
|Vitórias
|Derrotas
|Pontos
|Relação de sets
|Saldo de pontos
|1
|Estados Unidos
|6
|5
|1
|15
|2.833
|1.101
|2
|Japão
|5
|5
|0
|14
|3.000
|1.127
|3
|Ucrânia
|6
|4
|2
|13
|1.750
|1.095
|4
|Brasil
|5
|4
|1
|11
|1.857
|1.105
|5
|Eslovênia
|5
|4
|1
|9
|1.300
|1.032
|6
|Itália
|6
|3
|3
|10
|1.083
|1.018
|7
|Polônia
|5
|3
|2
|9
|1.300
|1.034
|8
|Sérvia
|5
|3
|2
|9
|1.250
|0.974
|9
|Bélgica
|6
|3
|3
|9
|1.000
|0.958
|10
|Turquia
|5
|3
|2
|8
|1.250
|0.990
|11
|Bulgária
|5
|3
|2
|8
|1.111
|1.037
|12
|Alemanha
|5
|2
|3
|6
|0.750
|0.971
|13
|França
|5
|2
|3
|4
|0.615
|0.964
|14
|Canadá
|5
|1
|4
|6
|0.769
|1.001
|15
|Irã
|6
|1
|5
|5
|0.533
|0.946
|16
|China
|6
|1
|5
|4
|0.533
|0.927
|17
|Argentina
|5
|1
|4
|3
|0.500
|0.927
|18
|Cuba
|5
|0
|5
|1
|0.133
|0.807