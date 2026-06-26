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Fase de grupos copa 2026

VNL 2026: Brasil é derrotado pela Itália por 3 a 1; veja quando é o próximo jogo

A seleção brasileira masculina perdeu a segunda partida seguida na 2ª semana da competição

Lucarelli: o Brasil chegou a segunda derrota seguida na VNL (Reprodução/Instagram/@lucarelli8)

Lucarelli: o Brasil chegou a segunda derrota seguida na VNL (Reprodução/Instagram/@lucarelli8)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 26 de junho de 2026 às 17h45.

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O Brasil foi derrotado pela Itália nesta sexta-feira, 26, pela Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026. O duelo foi válido pela 2ª semana da competição, disputada na Eslovênia. A seleção perdeu por 3 sets a 1.

Em quadra, o Brasil começou o confronto mais lento e viu os italianos abrirem 2 sets a 0, com parciais de 25 a 19 e 25 a 23. Porém, a seleção conseguiu reagir e vencer o 3º set por 25 a 22.  No 4º set, os italianos levaram a melhor, por 25 a 23, e saíram vitoriosos do confronto.

Após começar a VNL com 4 vitórias, a seleção vive um momento de queda e perdeu seus dois jogos na 2ª semana, para Itália e Ucrânia. Com isso, a equipe brasileira de vôlei ficou na 6ª colocação, com 11 pontos.

Quando é o próximo jogo do Brasil na VNL masculina?

A próxima partida da seleção brasileira será neste sábado, 27, às 15h30 (horário de Brasília), contra a Eslovênia, pela segunda rodada da etapa na Eslovênia.

Depois de encarar os eslovenos, o Brasil fecha a segunda etapa da VNL masculina contra o Canadá. O duelo será no domingo, 28, às 11h30.

Calendário do Brasil na VNL masculina 2026

1ª semana - Brasil

10 de junho - Brasil 3 x 1 Irã
12 de junho - Brasil 3 x 1 Bélgica
13 de junho - Brasil 3 x 0 Sérvia
14 de junho - Brasil 3 x 2 Argentina

2ª semana - Eslovênia

24 de junho - Brasil 1 x 3 Ucrânia
26 de junho - Brasil x Itália
27 de junho - Brasil x Eslovênia - 15:30
28 de junho - Brasil x Canadá - 11:30

3ª semana - Estados Unidos

15 de julho - Brasil x França - 18h
16 de julho - Brasil x Estados Unidos - 22h
17 de julho - Brasil x Polônia - 22h
19 de julho - Brasil x China - 14h

Fase final

Quartas de final: 29 e 30 de julho
Semifinais: 1 de agosto
Final e 3º lugar: 2 de agosto

Acompanhe tudo sobre:VôleiBrasil

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