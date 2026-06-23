Brasil x Ucrânia: horário e onde assistir ao jogo da VNL masculina nesta quarta, 24

A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei enfrenta a Ucrânia nesta quarta-feira, 24, na segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.

A partida será disputada em Liubliana, na Eslovênia, onde estão acontecendo os confrontos da segunda etapa da competição.

O duelo marca o retorno do Brasil à quadra após a campanha perfeita na primeira semana do torneio. A equipe comandada por Bernardinho venceu Irã, Bélgica, Sérvia e Argentina em Brasília. Com quatro vitórias em quatro jogos, o Brasil soma 11 pontos e divide a liderança da tabela com o Japão.

Que horas é o jogo de vôlei do Brasil x Ucrânia?

O jogo será disputado nesta quarta-feira, 24, às 11h30 (horário de Brasília).

Onde assistir ao jogo de vôlei masculino do Brasil hoje?

A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv2, pela ge tv e pela VBTV, streaming oficial da Volleyball World.

Como funciona a VNL masculina 2026?

Pela segunda vez desde a criação do torneio, a VNL masculina será disputada por 18 seleções. Na primeira fase, cada equipe realiza 12 partidas ao longo de três semanas.

Ao fim da etapa classificatória, os oito melhores avançam para as quartas de final. A China, sede da fase decisiva, já tem vaga garantida no mata-mata.

Calendário do Brasil na VNL masculina 2026

Semana 2 — Liubliana (Eslovênia)

Brasil x Ucrânia — 24 de junho, às 11h30

Brasil x Itália — 26 de junho, às 15h

Brasil x Eslovênia — 27 de junho, às 15h30

Brasil x Canadá — 28 de junho, às 11h30

Semana 3 — Chicago (Estados Unidos)

Brasil x França — 15 de julho, às 18h

Brasil x Estados Unidos — 16 de julho, às 22h

Brasil x Polônia — 17 de julho, às 22h

China x Brasil — 19 de julho, às 14h

Quando será a fase final da VNL masculina 2026?

A fase final da VNL masculina 2026 será disputada em Ningbo, na China.

As quartas de final estão programadas para os dias 29 e 30 de julho. As semifinais serão disputadas em 1º de agosto.

A decisão do terceiro lugar e a final estão marcadas para 2 de agosto.