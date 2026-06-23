Brasil x Ucrânia: horário e onde assistir ao jogo da VNL masculina nesta quarta, 24

Seleção brasileira de vôlei: equipe masculina chega invicta na segunda semana do torneio (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)
Repórter
Publicado em 23 de junho de 2026 às 15h25.
A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei enfrenta a Ucrânia nesta quarta-feira, 24, na segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.
A partida será disputada em Liubliana, na Eslovênia, onde estão acontecendo os confrontos da segunda etapa da competição.
O duelo marca o retorno do Brasil à quadra após a campanha perfeita na primeira semana do torneio. A equipe comandada por Bernardinho venceu Irã, Bélgica, Sérvia e Argentina em Brasília. Com quatro vitórias em quatro jogos, o Brasil soma 11 pontos e divide a liderança da tabela com o Japão.
O jogo será disputado nesta quarta-feira, 24, às 11h30 (horário de Brasília).
A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv2, pela ge tv e pela VBTV, streaming oficial da Volleyball World.
Pela segunda vez desde a criação do torneio, a VNL masculina será disputada por 18 seleções. Na primeira fase, cada equipe realiza 12 partidas ao longo de três semanas.
Ao fim da etapa classificatória, os oito melhores avançam para as quartas de final. A China, sede da fase decisiva, já tem vaga garantida no mata-mata.
A fase final da VNL masculina 2026 será disputada em Ningbo, na China.
As quartas de final estão programadas para os dias 29 e 30 de julho. As semifinais serão disputadas em 1º de agosto.A decisão do terceiro lugar e a final estão marcadas para 2 de agosto.