Brasil x Itália na VNL masculina: veja horário e onde assistir ao jogo desta sexta

Vôlei masculino: Brasil perdeu para a Ucrânia por 3 sets a 1 (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)
Repórter
Publicado em 25 de junho de 2026 às 09h47.
O Brasil volta à quadra pela VNL Masculina 2026 nesta sexta-feira, 26, para enfrentar a Itália, atual campeã mundial. A partida será disputada em Liubliana, na Eslovênia, pela segunda semana da Liga das Nações de Vôlei.
O jogo acontece após a primeira derrota da seleção brasileira no torneio. Na quarta-feira, 24, o Brasil perdeu para a Ucrânia por 3 sets a 1.
O jogo entre Brasil e Itália pela VNL Masculina 2026 será nesta sexta-feira, 26, às 15h, no horário de Brasília.
O jogo entre Brasil e Itália terá transmissão do Sportv2 e da VBTV.
O Brasil chega para o confronto após perder a invencibilidade na VNL Masculina. Contra a Ucrânia, a seleção foi derrotada por 3 sets a 1 e caiu para a terceira colocação da tabela, com 11 pontos.
Apesar do resultado, o oposto Darlan foi o principal pontuador da partida, com 26 pontos. O Brasil, no entanto, teve como ponto negativo o alto número de erros: foram 32 pontos cedidos ao adversário.
Antes da derrota para os ucranianos, a seleção brasileira havia vencido seus quatro jogos na primeira semana: superou a República Islâmica do Irã e a Bélgica por 3 sets a 1, a Sérvia por 3 sets a 0 e a Argentina por 3 sets a 2.
A Itália estreou na VNL Masculina 2026 com derrota para a França, mas reagiu na sequência e venceu os três jogos seguintes da primeira semana.
A seleção italiana derrotou a Alemanha por 3 sets a 1, a Turquia por 3 sets a 0 e os Estados Unidos por 3 sets a 2.