Esporte

Fase de grupos copa 2026

Brasil x Itália na VNL masculina: veja horário e onde assistir ao jogo desta sexta

Seleção brasileira volta à quadra após perder a invencibilidade e enfrenta a atual campeã mundial em Liubliana, na Eslovênia

Vôlei masculino: Brasil perdeu para a Ucrânia por 3 sets a 1 (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)

Vôlei masculino: Brasil perdeu para a Ucrânia por 3 sets a 1 (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 25 de junho de 2026 às 09h47.

O Brasil volta à quadra pela VNL Masculina 2026 nesta sexta-feira, 26, para enfrentar a Itália, atual campeã mundial. A partida será disputada em Liubliana, na Eslovênia, pela segunda semana da Liga das Nações de Vôlei.

O jogo acontece após a primeira derrota da seleção brasileira no torneio. Na quarta-feira, 24, o Brasil perdeu para a Ucrânia por 3 sets a 1.

Que horas é o jogo do Brasil na VNL Masculina?

O jogo entre Brasil e Itália pela VNL Masculina 2026 será nesta sexta-feira, 26, às 15h, no horário de Brasília.

Onde assistir Brasil x Itália pela VNL Masculina 2026?

O jogo entre Brasil e Itália terá transmissão do Sportv2 e da VBTV.

Como chega o Brasil para o jogo contra a Itália?

O Brasil chega para o confronto após perder a invencibilidade na VNL Masculina. Contra a Ucrânia, a seleção foi derrotada por 3 sets a 1 e caiu para a terceira colocação da tabela, com 11 pontos.

Apesar do resultado, o oposto Darlan foi o principal pontuador da partida, com 26 pontos. O Brasil, no entanto, teve como ponto negativo o alto número de erros: foram 32 pontos cedidos ao adversário.

Antes da derrota para os ucranianos, a seleção brasileira havia vencido seus quatro jogos na primeira semana: superou a República Islâmica do Irã e a Bélgica por 3 sets a 1, a Sérvia por 3 sets a 0 e a Argentina por 3 sets a 2.

Como chega a Itália para enfrentar o Brasil na VNL?

A Itália estreou na VNL Masculina 2026 com derrota para a França, mas reagiu na sequência e venceu os três jogos seguintes da primeira semana.

A seleção italiana derrotou a Alemanha por 3 sets a 1, a Turquia por 3 sets a 0 e os Estados Unidos por 3 sets a 2.

Próximos jogos do Brasil na VNL Masculina

Semana 2 — Liubliana (Eslovênia)

  • Brasil x Itália — 26 de junho, às 15h
  • Brasil x Eslovênia — 27 de junho, às 15h30
  • Brasil x Canadá — 28 de junho, às 11h30

Semana 3 — Chicago (Estados Unidos)

  • Brasil x França — 15 de julho, às 18h
  • Brasil x Estados Unidos — 16 de julho, às 22h
  • Brasil x Polônia — 17 de julho, às 22h
  • China x Brasil — 19 de julho, às 14h
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