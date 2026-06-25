Brasil x Itália na VNL masculina: veja horário e onde assistir ao jogo desta sexta

O Brasil volta à quadra pela VNL Masculina 2026 nesta sexta-feira, 26, para enfrentar a Itália, atual campeã mundial. A partida será disputada em Liubliana, na Eslovênia, pela segunda semana da Liga das Nações de Vôlei.

O jogo acontece após a primeira derrota da seleção brasileira no torneio. Na quarta-feira, 24, o Brasil perdeu para a Ucrânia por 3 sets a 1.

Que horas é o jogo do Brasil na VNL Masculina?

O jogo entre Brasil e Itália pela VNL Masculina 2026 será nesta sexta-feira, 26, às 15h, no horário de Brasília.

Onde assistir Brasil x Itália pela VNL Masculina 2026?

O jogo entre Brasil e Itália terá transmissão do Sportv2 e da VBTV.

Como chega o Brasil para o jogo contra a Itália?

O Brasil chega para o confronto após perder a invencibilidade na VNL Masculina. Contra a Ucrânia, a seleção foi derrotada por 3 sets a 1 e caiu para a terceira colocação da tabela, com 11 pontos.

Apesar do resultado, o oposto Darlan foi o principal pontuador da partida, com 26 pontos. O Brasil, no entanto, teve como ponto negativo o alto número de erros: foram 32 pontos cedidos ao adversário.

Antes da derrota para os ucranianos, a seleção brasileira havia vencido seus quatro jogos na primeira semana: superou a República Islâmica do Irã e a Bélgica por 3 sets a 1, a Sérvia por 3 sets a 0 e a Argentina por 3 sets a 2.

Como chega a Itália para enfrentar o Brasil na VNL?

A Itália estreou na VNL Masculina 2026 com derrota para a França, mas reagiu na sequência e venceu os três jogos seguintes da primeira semana.

A seleção italiana derrotou a Alemanha por 3 sets a 1, a Turquia por 3 sets a 0 e os Estados Unidos por 3 sets a 2.

Próximos jogos do Brasil na VNL Masculina

Semana 2 — Liubliana (Eslovênia)

Brasil x Itália — 26 de junho, às 15h

Brasil x Eslovênia — 27 de junho, às 15h30

Brasil x Canadá — 28 de junho, às 11h30

Semana 3 — Chicago (Estados Unidos)