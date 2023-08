Verstappen é pole position no GP da Holanda; Hamilton fica fora do top 10

Max Verstappen, piloto da Red Bull, marcou 1min10s567 para largar em primeiro lugar no GP da Holanda. A 28ª pole position da carreira do piloto veio neste sábado e tem significado especial: o bicampeão largará pela terceira vez na ponta em casa, no Circuito de Zandvoort, igualando o recorde de René Arnoux como maior pole-sitter da etapa holandesa. Lando Norris, da McLaren, e George Russell, da Mercedes, completaram o top-3.

A largada do GP da Holanda de F1 será neste domingo às 10h (horário de Brasília) e terá transmissão pela Band.

Antes do treino, uma forte chuva caiu sobre o circuito de Park Zandvoort, e deixou a pista bastante molhada. A classificação ficou marcada por dois acidentes, ambos no Q3, que interromperam o treino por alguns minutos. Logan Sargeant, da Williams, e Charles Leclerc, da Ferrari, bateram sozinhos.

Primeiro Logan Sargeant varou a pista com seu carro da Williams e bateu forte no muro. O piloto saiu andando do carro, amenizando o susto. O treino foi paralisado com bandeira vermelha.

Quatro minutos após a volta dos carros à pista, o treino voltou a ser interrompido. Desta vez, Charles Leclerc perdeu o controle de sua Ferrari e bateu no muro. Assim como Sargeant, o piloto monegasco não se machucou.

Lewis Hamilton ficou na 13ª colocação. O piloto britânico não conseguiu sequer a classificação para o Q3, a última parte do treino, em que os carros de fato disputam a pole position.

— O desempenho não foi bom. Foi difícil passar do Q1 para o Q2. O carro estava com os pneus superaquecidos no fim da volta do Q2. Não foi meu dia. Vamos ter dificuldades amanhã — lamentou Hamilton, em entrevista para a Band.

Veja como ficou o grid:

Max Verstappen (RBR) - 1m10s567

Lando Norris (McLaren) - 1m11s104 +0s537

George Russell (Mercedes) - 1m11s294 +0s727

Alexander Albon (Williams) - 1m11s419 +0s852

Fernando Alonso (Aston Martin) - 1m11s506 +0s939

Carlos Sainz (Ferrari) - 1m11s754 +1s187

Sergio Pérez (RBR) - 1m11s880 +1s313

Oscar Piastri (McLaren) - 1m11s938 +1s371

Charles Leclerc (Ferrari) - 1m12s665 +2s098

Logan Sargeant (Williams) - 1m16s748 +6s181

Lance Stroll (Aston Martin) - Q2

Pierre Gasly (Alpine) - Q2

Lewis Hamilton (Mercedes) - Q2

Yuki Tsunoda (AlphaTauri) - Q2

Nico Hulkenberg (Haas) - Q2

Guanyu Zhou (Alfa Romeo) - Q3

Esteban Ocon (Alpine) - Q3

Kevin Magnussen (Haas) - Q3

Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - Q3

Liam Lawson (AlphaTauri) - Q3