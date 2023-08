F1: Hamilton renova com a Mercedes até 2025

O heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, confirmou que irá permanecer na Mercedes por mais dois anos. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 31. O seu companheiro de equipe, George Russell, também renovou com a equipe.

“Sonhamos todos os dias em ser os melhores e dedicamos a última década juntos para alcançar esse objetivo”, disse Hamilton. “Estar no topo não acontece da noite para o dia ou em um curto período de tempo, é preciso comprometimento, trabalho duro e dedicação e foi uma honra entrar nos livros de história com esta equipe incrível.

Em meio a rumores sobre uma possível saída para a Ferrari, a confirmação da renovação finalmente foi divulgada. Hamilton, que estava no último ano de seu contrato com a Mercedes, vinha conversando com o chefe da equipe, Toto Wolff, há vários meses.

Recordes e títulos

O piloto chegou a equipe em 2013, onde estabeleceu uma série de recordes. Ao todo foram sete títulos (empatado com o alemão Michael Schumacher), 104 pole positions e 103 vitórias em corridas.

Russell, que chegou a equipe junto com Hamilton, destacou: “Cresci com esta equipe desde que entrei como parte do programa júnior em 2017. É a minha casa e é fantástico estender nosso relacionamento especial até 2025.

O jovem, de 25 anos, estreou pela gigante alemã no Grande Prêmio de Sakhir em 2020. Na ocasião, ele foi convocado para substituir Hamilton após o heptacampeão testar positivo para Covid- 19.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame