Qual é a fortuna de Lewis Hamilton? Piloto já foi campeão da Fórmula 1 sete vezes

A revista revela, ainda, que Hamilton recebe em torno de US$ 55 milhões (aproximadamente R$ 280 milhões) com as corridas, somados mais US$ 10 milhões (cerca de R$ 50 milhões) com ganhos fora do esporte. Por mês, ele recebe um total de US$ 65 milhões.

Em segundo lugar, seguido por Hamilton, está Max Verstappen, com fortuna avaliada em US$ 64 milhões (aproximadamente R$ 319 milhões).

Além da Fórmula 1

O patrimônio de Hamilton, no entanto, não é só composto pelos ganhos no automobilismo. O piloto tem, além do alto salário mensal, uma coleção de carros de luxo, com modelos clássicos e esportivos avaliados em mais de US$ 16 milhões (em torno de R$ 77 milhões).

Veja a lista dos atletas mais bem pagos do mundo

Segundo a Forbes, em 2023, a lista de atletas mais bem pagos do mundo é composta por: