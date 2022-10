Tite irá divulgar a pré-lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo?

O técnico Tite entregou no dia 21 de outubro para a Fifa uma lista de 55 jogadores da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2022. A CBF decidiu não divulgar a pré-convocação, mas alguns nomes "vazaram" nesta segunda-feira, 31.

No último domingo, 31, a Fifa notificou os clubes que tiveram clubes na pré-lista de Tite. De acordo com o portal GE, Gabigol, Pedro, Éverton Ribeiro, Felipe Luís e Santos são jogadores do Flamengo que estão na lista.

O atacante Luiz Henrique, que atua no Betis, da Espanha, e que foi revelado pelo Fluminense, também foi lembrado pela comissão técnica da Seleção. O jogador nunca foi convocado para a Seleção principal.

Tite convocou 87 jogadores no ciclo da Copa do Mundo do Catar e terá que quebrar a cabeça para definir os 26 atletas que irão representar a seleção brasileira no Mundial deste ano. E pelo planejamento da Confederação Brasileira de Futebol, ele não terá muito tempo.

Quando sai a lista de convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2022

Segundo planejamento da CBF, a convocação final com 26 jogadores da seleção para a Copa do Mundo será divulgada no dia 7 de novembro.

Com os nomes revelados, os jogadores serão liberados pelos clubes a partir de 13 de novembro e a apresentação acontece no dia 14 de novembro. A seleção ficará no centro de treinamento da Juventus, da Itália. No dia 19, a delegação viaja para Doha.

Calendário da seleção brasileira para a Copa do Mundo

7 de novembro - Previsão da lista final de 26 jogadores

11 de novembro - Apresentação da seleção na Itália

19 de novembro - viagem para Doha, no Catar

20 a 23 de novembro - Treinos em Doha

24 de novembro - Estreia do Brasil contra a Sérvia

27 de novembro - 2ª rodada contra Suíça

30 de novembro - 3ª rodada contra Camarões

Qual o grupo do Brasil na Copa do Mundo do Catar?

Grupo G

BRASIL

SÉRVIA

SUÍÇA

CAMARÕES

