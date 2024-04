Real Madrid elimina o Manchester City nos pênaltis e garante vaga semifinal da Champions League

Não teve a disputa lá e cá e os muitos gols do primeiro confronto, mas sobrou tensão no duelo decisivo entre Manchester City e Real Madrid, pelas quartas da Liga dos Campeões da Europa. Com direito à vaga para a semifinal sendo decidida nos pênaltis, onde a experiência do clube espanhol no torneio parece ter pesado.

O goleiro Lunin defendeu duas cobranças (de Bernardo Silva e de Kovacic). Já Ederson só pegou uma penalidade (de Modric). E a disputa terminou em 4 a 3 para os madridistas.

No tempo normal, empate em 1 a 1. Os gols foram de Rodrygo, que abriu o placar para o Real aos 12 minutos de jogo, e de De Bruyne, aos 31.

Semifinal da Champions League

A semifinal será com o Bayern de Munique, que no mesmo dia bateu o Arsenal por 1 a 0. O gol foi de Kimmich, aos 18 da etapa final. No placar agregado, 3 a 2 para os alemães.

O outro finalista virá do duelo entre PSG e Borussia Dortmund. Os confrontos pelas semifinais serão nos dias 30 de abril e 1º de maio (ida) e em 7 e 8 de maio (volta).