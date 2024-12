São Silvestre 2024: qual o horário da corrida e onde assistir

A São Silvestre, a corrida de rua mais tradicional da América Latina, chega à sua 99ª edição no dia 31 de dezembro de 2024. Com um percurso icônico em São Paulo, o evento reúne 37.500 inscritos, entre atletas de elite e amadores, para encerrar o ano com esporte, emoção e celebração. Confira onde assistir, os horários e tudo sobre o percurso desta edição histórica.

Que horas é a corrida?

A programação da São Silvestre 2024 começa às 7h25 com a largada da categoria Cadeirantes. Às 7h40, será a vez da Elite feminina, seguida pela Elite masculina, Pelotão C, Cadeirantes com Guia e Pelotão Geral às 8h05. Pela primeira vez, a largada será em ondas, uma inovação pensada para melhorar a experiência dos corredores.

Onde assistir à São Silvestre 2024

A 99ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre será transmitida ao vivo pelas TVs Gazeta e Globo. Para quem prefere acompanhar pessoalmente, a Avenida Paulista será o principal ponto de concentração, com milhares de espectadores reunidos ao longo do trajeto para torcer pelos atletas.

Qual o percurso da São Silvestre?

O percurso da corrida tem 15 quilômetros e mantém a tradição com largada na Avenida Paulista, próximo ao número 2000, e chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, no número 900. O trajeto passa por pontos icônicos de São Paulo.