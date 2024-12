São Silvestre 2024: quenianos vencem provas; brasileira fica em 3° no feminino

A São Silvestre, realizada nesta terça-feira, 31, em São Paulo, foi marcada por mais uma vitória dos atletas do Quênia. No masculino, Wilson Too concluiu a prova em primeiro lugar, e no feminino, Agnes Keino liderou o pódio.

Wilson Too foi o grande destaque, completando o percurso em 44m22s. Joseph Panga, da Tanzânia, ficou em segundo, e Reuben Poghisho, também do Quênia, garantiu o terceiro lugar. O brasileiro Johnatas Cruz chegou perto do pódio, terminando em quarto lugar, apenas seis segundos atrás do queniano.

Brasil no pódio feminino

Entre as mulheres, a vitória foi novamente queniana. Agnes Keino venceu a prova com o tempo de 51m25s, seguida pela compatriota Cynthia Chemwend. A brasileira Núbia de Oliveira assegurou o terceiro lugar, com 53m24s. Outra atleta do Brasil, Tatiane Raquel da Silva, terminou na quinta colocação, com 53m51s.

A última vitória brasileira na São Silvestre foi em 2006 no feminino e 2010 no masculino.