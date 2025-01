São Paulo x Corinthians: jogo é adiado em 30 minutos devido às fortes chuvas em São Paulo

A partida entre São Paulo e Corinthians, válida pelo Campeonato Paulista, foi adiada em 30 minutos em razão das fortes chuvas que atingem a capital paulista neste domingo, 26.

O jogo, que inicialmente estava programado para começar às 18h30, será iniciado às 19h, no estádio do Morumbi.

Segundo informações da organização do campeonato, a decisão foi tomada para garantir a segurança dos jogadores, torcedores e demais envolvidos na partida, já que o gramado do estádio sofreu com o acúmulo de água e algumas áreas próximas ao estádio enfrentaram problemas de alagamento.

Onde assistir ao vivo São Paulo x Corinthians hoje pelo Campeonato Paulista?

O jogo entre São Paulo e Corinthians, às 19h, terá transmissão ao vivo na TV pela Premiere e Paulistão Play.

Como assistir online São Paulo x Corinthians hoje?

A partida pode ser assistida online pelo streaming do Globoplay e Paulistão Play.

Por que o jogo entre São Paulo e Corinthians foi adiado?

A alteração do horário foi feita devido às fortes chuvas que caíram em São Paulo na tarde deste domingo, o que comprometeu momentaneamente as condições do gramado e o acesso ao estádio do Morumbi.

