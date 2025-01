Jogos de hoje, segunda-feira, 27 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

Os duelos do Campeonato Saudita com o confronto entre Al Qadsiah e Al Hilal e as partidas do Campeonato Italiano, como Genoa x Monza, são os destaques do futebol nesta segunda-feira, 27.

A programação do dia também inclui jogos do Campeonato Espanhol, Campeonato Carioca e Campeonato Cearense, além de duelos pelas segundas divisões da Inglaterra e da Espanha.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Saudita

14h - Al Qadsiah x Al Hilal - Canal GOAT

Campeonato Italiano

14h30 - Venezia x Hellas Verona - Disney+

16h45 - Genoa x Monza - Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

16h30 - Cádiz x Mirandés - Disney+

Campeonato Espanhol

17h - Alavés x Celta de Vigo - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h - Burnley x Leeds - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Carioca

18h - Nova Iguaçu x Boavista - Canal GOAT

Campeonato Cearense

20h30 - Fortaleza x Cariri - Canal GOAT, ge.globo/ce, TVC (YouTube) e FCF TV Internacional

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.