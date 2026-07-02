Luka Modric joga hoje? Veja provável escalação da Croácia contra Portugal

Modric: jogador disputa seu último mundial (Cole Burston/AFP)
Colaboradora
Publicado em 2 de julho de 2026 às 11h43.
Última atualização em 2 de julho de 2026 às 11h45.
Luka Modric deve ser titular da Croácia no confronto desta quinta-feira, 2, contra Portugal, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. O veterano de 40 anos segue como referência técnica da equipe e deve comandar o meio-campo em um duelo que pode marcar um dos últimos capítulos de sua trajetória em Mundiais.
O técnico Zlatko Dalić não deve promover mudanças em relação ao time que venceu Gana por 2 a 1 e garantiu a classificação. As três alterações feitas para aquela partida surtiram efeito, e a tendência é que Nikola Vlasic, Petar Sucic e Martin Baturina sejam mantidos entre os titulares.
Com isso, Ivan Perisic deve seguir improvisado na lateral esquerda, função que já desempenhou em outros momentos da carreira. Já o zagueiro Joško Gvardiol, do Manchester City, deve permanecer como opção no banco de reservas.
Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic e Perisic; Kovacic, Vlasic, Petar Sucic e Modric; Baturina e Budimir.
Técnico: Zlatko Dalić.