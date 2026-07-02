Esporte

Fase de grupos copa 2026

Luka Modric joga hoje? Veja provável escalação da Croácia contra Portugal

Capitão croata deve começar entre os titulares diante de Portugal, enquanto Zlatko Dalić deve repetir a equipe que venceu Gana na última rodada da fase de grupos

Modric: jogador disputa seu último mundial (Cole Burston/AFP)

Modric: jogador disputa seu último mundial (Cole Burston/AFP)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 2 de julho de 2026 às 11h43.

Última atualização em 2 de julho de 2026 às 11h45.

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Luka Modric deve ser titular da Croácia no confronto desta quinta-feira, 2, contra Portugal, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. O veterano de 40 anos segue como referência técnica da equipe e deve comandar o meio-campo em um duelo que pode marcar um dos últimos capítulos de sua trajetória em Mundiais.

O técnico Zlatko Dalić não deve promover mudanças em relação ao time que venceu Gana por 2 a 1 e garantiu a classificação. As três alterações feitas para aquela partida surtiram efeito, e a tendência é que Nikola Vlasic, Petar Sucic e Martin Baturina sejam mantidos entre os titulares.

Com isso, Ivan Perisic deve seguir improvisado na lateral esquerda, função que já desempenhou em outros momentos da carreira. Já o zagueiro Joško Gvardiol, do Manchester City, deve permanecer como opção no banco de reservas.

Provável escalação da Croácia

Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic e Perisic; Kovacic, Vlasic, Petar Sucic e Modric; Baturina e Budimir.

Técnico: Zlatko Dalić.

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