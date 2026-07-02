Luka Modric joga hoje? Veja provável escalação da Croácia contra Portugal

Luka Modric deve ser titular da Croácia no confronto desta quinta-feira, 2, contra Portugal, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. O veterano de 40 anos segue como referência técnica da equipe e deve comandar o meio-campo em um duelo que pode marcar um dos últimos capítulos de sua trajetória em Mundiais.

O técnico Zlatko Dalić não deve promover mudanças em relação ao time que venceu Gana por 2 a 1 e garantiu a classificação. As três alterações feitas para aquela partida surtiram efeito, e a tendência é que Nikola Vlasic, Petar Sucic e Martin Baturina sejam mantidos entre os titulares.

Com isso, Ivan Perisic deve seguir improvisado na lateral esquerda, função que já desempenhou em outros momentos da carreira. Já o zagueiro Joško Gvardiol, do Manchester City, deve permanecer como opção no banco de reservas.

Provável escalação da Croácia

Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic e Perisic; Kovacic, Vlasic, Petar Sucic e Modric; Baturina e Budimir.

Técnico: Zlatko Dalić.